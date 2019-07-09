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    Йоко Оно посвятила инсталляцию войне

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    Йоко Оно - Йоко Оно посвятила инсталляцию войне
    Йоко Оно

    Арт-проект был создан для сербского фестиваля

    Художница Йоко Оно представила инсталляцию под названием One day...(«Однажды...») на фестивале Exit в Нови-Саде, Сербия.

    Проект приурочен к 100-летней годовщине со дня подписания Версальского договора (28 июня 1919 года), который официально положил конец Первой мировой войне. Для своей новой работы японская художница и музыкант переосмыслила речную лодку chaika, на которой сербские пограничники патрулировали территорию на границе между Южной Европой и Османской империей. Йоко Оно выкрасила ее в белый цвет, а внутри установила источники света, чтобы лодка светилась в темноте.

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    Йоко Оно посвятила инсталляцию войне
    Йоко Оно посвятила инсталляцию войне
    Йоко Оно посвятила инсталляцию войне
    Йоко Оно посвятила инсталляцию войне

    Инсталляция главным образом призвана почтить память погибших во время Первой мировой войны, но также отсылает ко всем сражениям, которые прошли на сербских реках Дунай и Сава. Кроме того, в ней есть намек на людей, которым в целом удалось выжить во время войн благодаря лодкам. В частности – во время недавней миграции беженцев через Средиземное море.

    Джерело: Buro 24/7

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