Йоко Оно посвятила инсталляцию войне



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Йоко Оно

Арт-проект был создан для сербского фестиваля

Художница Йоко Оно представила инсталляцию под названием One day...(«Однажды...») на фестивале Exit в Нови-Саде, Сербия.

Проект приурочен к 100-летней годовщине со дня подписания Версальского договора (28 июня 1919 года), который официально положил конец Первой мировой войне. Для своей новой работы японская художница и музыкант переосмыслила речную лодку chaika, на которой сербские пограничники патрулировали территорию на границе между Южной Европой и Османской империей. Йоко Оно выкрасила ее в белый цвет, а внутри установила источники света, чтобы лодка светилась в темноте.

Инсталляция главным образом призвана почтить память погибших во время Первой мировой войны, но также отсылает ко всем сражениям, которые прошли на сербских реках Дунай и Сава. Кроме того, в ней есть намек на людей, которым в целом удалось выжить во время войн благодаря лодкам. В частности – во время недавней миграции беженцев через Средиземное море.

Джерело: Buro 24/7