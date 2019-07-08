Свадебные платья из новых кутюрных коллекций: фото с самых ярких fashion-показов



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vogue.ua

В Париже на этой Неделе прошла Неделя высокой моды

В течение семи французская столица диктовала модные тенденции на следующий сезон, байеры закупали последние творения дизайнеров, а стремящаяся приобщиться к увлекательному миру высокой кройки и шитья публика как сумасшедшая носилась с показа на показ.

Всего за четыре дня зрители увидели несколько сотен роскошных образов, которые нередко сравнивают с произведениями искусства.

С особым нетерпением зрители всегда ждут свадебных нарядов.

Например, восточные дизайнеры Зухаир Мурад и Эли Сааб каждую коллекцию завершают выходом невесты, а другие бренды просто включают в коллекции разнообразные белые платья.

Так, у любителя больших объемов Giambattista Valli как всегда платья похожи на воздушные пирожные, у Chanel и Armani Prive возвращаются к минималистичным формам, в Клэр Уейт Келлер экспериментирует с перьями.

Самые неожиданные и фантазийные вариации на тему у Schiaparelli и Redemption.

Неделя моды в Париже — сравнительно молодое мероприятие. Первый смотр достижений кутюрье прошел здесь в 1973 году (для сравнения — Нью-йоркская неделя моды ведет историю с 1943 года).

С тех пор ежегодно в конце февраля здесь представляются коллекции осень-зима следующего сезона, а в конце сентября — весна-лето следующего года, соответственно.

Джерело: vogue.ua