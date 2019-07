Опубликованы лучшие винтажные фотографии у бассейна



Слим Ааронс – американский фотограф, известный тем, что снимал на камеру жизнь светской элиты

Ааронс родился на Манхеттене в 1916 году, а после войны поселился в солнечной Калифорнии, где чаще всего и проходили съемки фотографа.

Главные герои работ Ааронса — успешные люди, беззаботно проводящие время на пляжах и вечеринках в шикарных особняках.

Кинозвезды, криминальные авторитеты, художники, политики часто приглашали его к себе на вечеринки: он потратил десятилетия, чтобы сделать легендарные снимки, которые мы покажем ниже.

Фотограф очень легко относился к тому, что делал, он использовал только природный свет и никогда не снимал в студиях.

Снимки Ааронса были в таких изданиях как Vogue, Harper’s Bazaar, Life, Holiday и др. Фотограф был завсегдатаем всех главных светских мероприятий, в его кадре только счастливые и улыбчивые лица.

В четырех книгах: «A Wonderful Time: An Intimate Portrait of the Good Life», «Slim Aarons: Once Upon a Time», «Slim Aarons: A Place In the Sun» , «Poolside with Slim Aarons» собраны все яркие и атмосферные снимки Слима Ааронса, с которыми так легко окунуться в атмосферу того времени.

В Ааронс 1954 году стал прототипом главного героя в фильме Хичкока «Окно во двор».

В этой летней подборке - лучшие кадры Слима Ааронса с вечеринок у бассейна: от Капри до Акапулько и Сен-Тропе.

