Зеленский проговорился о семейной драме: во всем виновата жена



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Владимир Зеленский рассказал, что иногда его в семье критикуют за тот или иной поступок

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно проводит совещания, или как их называют в Офисе президента – брейнштормы, чтобы обговорить важные вопросы, которые касаются будущего страны. Но кроме профессиональной сферы у президента есть, как и у других украинцев личная жизнь.

Владимир Зеленский дал откровенное интервью, в котором сделал признания о своей семье.

«Чаще всего критикует моя жена (вздыхает). На втором месте — отец. На третьем — я сам. Как реагирую? Болезненно! Я тут же вступаю в спор. «Огрызаюсь» — как говорит мой отец. Знаю, что жена любит меня, безумно переживает и уважает то, что я делаю. Поэтому она не хочет, чтобы я спотыкался, ошибался, заходил не в те двери. С этим и связана ее критика», — рассказал Зеленский.

Он также высказал уверенность в том, что любые отношения людей строятся на уровне «приятностей»:

«Мне приятно с вами или неприятно. И неважно, чем мы занимаемся. Мы любим друг друга. Мы занимаемся семьей. Мы живем и работаем вместе…», — считает президент.

По словам Зеленского в его семье бывают моменты скандалов и маленьких неважных проблем, которые со временем решаются:

«Бывает очень приятно. Бывают моменты скандалов — это не очень приятно. Но среднее арифметическое — очень хорошо! Это любовь! Она проходит несколько стадий, распределяется со временем на детей, на близких… Но сохраняется с годами» — отметил Зеленский.

Джерело: kp.ua