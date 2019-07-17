Зеленский встретился с украинскими спортсменами и пообещал им увеличение стипендий



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На днях Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили Государственное предприятие «Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа»

Президент вручил государственные награды членам юношеской сборной Украины по футболу, которые победили на чемпионате мира в Польше.

Также Глава государства наградил золотых медалистов II Европейских игр, на которых Украина заняла общекомандное третье место.

«Я горжусь тем, что живу с вами в одной стране, в одно время. Государство для вас, спортсменов, делало слишком мало. Мы хотим это изменить – отношение и к вам, и к спорту», – заявил Президент во время приветственного слова.

«Я знаю, что у вас очень маленькие спортивные стипендии. Мы увеличим. Обязательно будем помогать вам. Говорите о проблемах – будем решать», – подчеркнул он.

Владимир и Елена Зеленские осмотрели инфраструктуру учебно-спортивного комплекса, в частности посетили залы спортивной гимнастики, тяжелой атлетики и греко-римской борьбы.

Также Глава государства ознакомился с планами реконструкции и технического переоснащения комплексного игрового зала, строительства специализированного современного спального корпуса, который будет отвечать потребностям спортсменов с ограниченными возможностями, и специализированного плавательного комплекса олимпийского класса на территории Олимпийского учебно-спортивного центра.





Джерело: president.gov.ua