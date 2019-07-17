«Даже с парашютом полетать!»: Лилия Ребрик показала на что готова ради дочери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/liliia.rebrik

Известная актриса и ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик после напряженной работы вместе с семьей отправилась в заслуженный отпуск

С мужем Андреем, дочками Дианой и Полиной она отдыхает в Турции в пятизвездочном отеле.

Лиля с дочками обожает фотографироваться, а старшая Диана уже, как профи, делает звездной маме яркие снимке в купальнике.

Лилия опубликовала парочку фото, на который позирует в черном купальнике с трусиками с завышенной талией.

Образ довершает длинная невесомая накидка белого цвета. На ножках - шлепанцы с романтичными бантиками. Волосы телеведущей распущены, глаза прикрывают солнцезащитные очки.

Дочь также уговорила маму на экстремальное развлечение — полетать на парашюте.

«Чего не сделаешь ради своего ребенка. Даже с парашютом готова полетать!», — призналась ведущая «Ранку з Україною».

Для нее такой полет был первым. А вот Диана, в свои неполных семь лет, уже наслаждалась видами с высоты птичьего полета. Девочка поддерживала маму и давала ей советы. «Мама, не бойся, это вовсе не страшно», — подбадривала Диана.

Лиля вспомнила, что в ее возрасте из развлечений на море было только фото под искусственной пальмой и обезьянкой.

Джерело: fakty.ua