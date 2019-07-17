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    «Даже с парашютом полетать!»: Лилия Ребрик показала на что готова ради дочери

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    «Даже с парашютом полетать!»: Лилия Ребрик показала на что готова ради дочери
    instagram.com/liliia.rebrik

    Известная актриса и ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик после напряженной работы вместе с семьей отправилась в заслуженный отпуск

    С мужем Андреем, дочками Дианой и Полиной она отдыхает в Турции в пятизвездочном отеле.

    Лиля с дочками обожает фотографироваться, а старшая Диана уже, как профи, делает звездной маме яркие снимке в купальнике.

    Лилия опубликовала парочку фото, на который позирует в черном купальнике с трусиками с завышенной талией.

    Образ довершает длинная невесомая накидка белого цвета. На ножках - шлепанцы с романтичными бантиками. Волосы телеведущей распущены, глаза прикрывают солнцезащитные очки.

    Дочь также уговорила маму на экстремальное развлечение — полетать на парашюте.

    «Чего не сделаешь ради своего ребенка. Даже с парашютом готова полетать!», — призналась ведущая «Ранку з Україною».

    Для нее такой полет был первым. А вот Диана, в свои неполных семь лет, уже наслаждалась видами с высоты птичьего полета. Девочка поддерживала маму и давала ей советы. «Мама, не бойся, это вовсе не страшно», — подбадривала Диана.

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    «Даже с парашютом полетать!»: Лилия Ребрик показала на что готова ради дочери
    «Даже с парашютом полетать!»: Лилия Ребрик показала на что готова ради дочери
    «Даже с парашютом полетать!»: Лилия Ребрик показала на что готова ради дочери
    «Даже с парашютом полетать!»: Лилия Ребрик показала на что готова ради дочери
    «Даже с парашютом полетать!»: Лилия Ребрик показала на что готова ради дочери
    «Даже с парашютом полетать!»: Лилия Ребрик показала на что готова ради дочери
    «Даже с парашютом полетать!»: Лилия Ребрик показала на что готова ради дочери

    Лиля вспомнила, что в ее возрасте из развлечений на море было только фото под искусственной пальмой и обезьянкой.

    Джерело: fakty.ua

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