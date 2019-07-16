Хейтеры раскритиковали Татьяну Котову за слишком откровенное фото



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Бывшая солистка группы ВИА «Гра» Татьяна Котова показала в своем Instagram подтянутое тело и идеальные ягодицы

Котова в слитном оранжевом купальнике в цветочек специально подобрала самый сексуальный ракурс, встав к камере спиной и слегка обернувшись на фотографа.

Артистка рассказывает, что такие результаты даются ей непросто. Она соблюдает правильное питание и много времени проводит в спортзале.

instagram.com/kottova

Однако подписчики певицы разделились на два лагеря. Некоторые считают, что такие откровенные фотографии не красят в соцсетях не красят девушку, а другие настаивают на том, что красивое тело нужно без стеснения показывать массам.

Бывшая участница группы «ВИА Гра» заявила, что не знает, почему эротические фото вызывают волну критики. Она ответила хейтерам. «Всегда не понимала, почему после откровенных, но красивых фоток бывает негатив. Мы же тут не в научной лаборатории лекарство от бессмертия разрабатываем, а делимся своим настроением!» — написала Татьяна в Instagram.

Поклонники объяснили певице свое недовольство. «Это уже надоело. Куда ни глянь — голые попы», — отметили они.

Помириться с фолловерами Котова решила, добавив добрые пожелания. «Всем тепла, любви и нескучного вечера», — сказала она.





Джерело: woman.rambler.ru