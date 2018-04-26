Знаменитую сумку королевы Елизаветы II выпустили в ультрамодных цветах

Идет ли на улице дождь или светит солнце королева Великобритании неизменно берет с собой на официальные мероприятия любимую черную сумку фирмы Launer

И вот теперь классическому аксессуару, который сопровождает Елизавету II уже много лет, решили придать более современный вид, перевыпустив королевскую модель в комбинации ярких оттенков. Сумки психоделической расцветки уже доступны онлайн по цене от 1200 до 2100 фунтов стерлингов, что заметно отличается от цены на классическую модель, которая



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Королева Елизавета ІІ

Идет ли на улице дождь или светит солнце королева Великобритании неизменно берет с собой на официальные мероприятия любимую черную сумку фирмы Launer

И вот теперь классическому аксессуару, который сопровождает Елизавету II уже много лет, решили придать более современный вид, перевыпустив королевскую модель в комбинации ярких оттенков.

Сумки психоделической расцветки уже доступны онлайн по цене от 1200 до 2100 фунтов стерлингов, что заметно отличается от цены на классическую модель, которая составляет 445 фунтов.

Покупателям предлагается на выбор несколько сочетаний цветов с отделкой из кожи теленка или более экзотическими вариантами - ящерицы, питона, страуса или крокодила. Каждую модель украшает фирменный металлический логотип Launer - скрученная веревка.

Стоит отметить, что у королевы Елизаветы II насчитывается около 200 сумок Launer.

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Джерело: Hello!