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    Елизавету II раскритиковали за чрезмерный макияж

    Лидер Великобритании допустила оплошность в своем внешнем виде
    В ходе аудиенции Верховного комиссара Содружества Багамских островов Эллисон Гринслейд и его супруги в Букингемском дворце королева Елизавета II переборщила с макияжем. Такое мнение выразили представители прессы и профессиональные стилисты, которые внимательно изучили стиль монарха во время официального мероприятия. 91-летняя королева появилась в
    • Сьогодні, 16:08
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    Королева Елизавета II&nbsp;
    Королева Елизавета II 

    Лидер Великобритании допустила оплошность в своем внешнем виде

    В ходе аудиенции Верховного комиссара Содружества Багамских островов Эллисон Гринслейд и его супруги в Букингемском дворце королева Елизавета II переборщила с макияжем. Такое мнение выразили представители прессы и профессиональные стилисты, которые внимательно изучили стиль монарха во время официального мероприятия.

    91-летняя королева появилась в нежно-розовом платье, которое дополнила любимыми лаковыми туфлями на каблуках и сумочкой английского бренда Launer.

    Как отметили стилисты, несмотря на идеально подобранный наряд, монаршая особа ошиблась с макияжем. в этот раз визажисты постарались и нанесли на лицо Ее Величества слишком толстый слой пудры и бронзера. СМИ напоминают, что это далеко не первая ошибка королевы с макияжем.

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    Джерело: ТСН

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