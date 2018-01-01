Елизавету II раскритиковали за чрезмерный макияж
- Сьогодні, 16:08
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Лидер Великобритании допустила оплошность в своем внешнем виде
В ходе аудиенции Верховного комиссара Содружества Багамских островов Эллисон Гринслейд и его супруги в Букингемском дворце королева Елизавета II переборщила с макияжем. Такое мнение выразили представители прессы и профессиональные стилисты, которые внимательно изучили стиль монарха во время официального мероприятия.
91-летняя королева появилась в нежно-розовом платье, которое дополнила любимыми лаковыми туфлями на каблуках и сумочкой английского бренда Launer.
Как отметили стилисты, несмотря на идеально подобранный наряд, монаршая особа ошиблась с макияжем. в этот раз визажисты постарались и нанесли на лицо Ее Величества слишком толстый слой пудры и бронзера. СМИ напоминают, что это далеко не первая ошибка королевы с макияжем.
Джерело: ТСН