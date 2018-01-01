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    Елизавета II впечатлила стильным зеленым пальто и шляпкой

    91-летняя королева продолжает впечатлять собственным стилем
    Королева Великобритании Елизавета II посетила службу в церкви Святого Лаврентия в Норфолке. Вместе с ней присутствовали и другие члены британской королевской семьи. 91-летняя глава государства выбрала темно-зеленое пальто, из-под которого виднелось однотонное зеленое платье. Она дополнила образ черной меховой горжеткой и перчатками. Во время ее
    • Сьогодні, 17:32
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    Елизавета II&nbsp;
    Елизавета II 

    91-летняя королева продолжает впечатлять собственным стилем

    Королева Великобритании Елизавета II посетила службу в церкви Святого Лаврентия в Норфолке. Вместе с ней присутствовали и другие члены британской королевской семьи.

    91-летняя глава государства выбрала темно-зеленое пальто, из-под которого виднелось однотонное зеленое платье. Она дополнила образ черной меховой горжеткой и перчатками. Во время ее похода в храм пошел снег, так что королеве пришлось взять с собой зонт.

    Пресса задается вопросом, не было ли ей в такую погоду холодно в туфлях. Но многие журналисты сходятся во мнении, что дресс-код для монаршей особы – прежде всего.

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    Напомним, на прошлой неделе Елизавета II посещала женский институт Сандрингема, она появилась на публике в очень нежном розовом пальто и туфлях Gucci.

    Джерело: ТСН

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