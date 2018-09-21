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    Здоровье

    Супрун рассказала о настоящей функции церкви в медицине

    • Розсилка
    Супрун рассказала о настоящей функции церкви в медицине

    Супрун отметила, что духовенство оказывает огромную психологическую помощь людям

    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун развеяла распространенный в украинском обществе миф, будто бы церковь и религиозные организации занимаются лишь освящением помещений и оборудования в медицине. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

    По ее словам, религиозные организации тесно сотрудничают с медучреждениями. Уляна рассказала, что по всей стране духовенство постоянно проводит благотворительные акции и сбор средств на новое оборудование, лекарства и оплату медицинских услуг. Священники общаются с людьми по вопросам здоровья, понимают потребность пациента и врача.

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    Уляна сообщила, что после длительного перерыва начал работу Общественный совет при Минздраве Украины по вопросам сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций.

    «Среди приоритетов - усиление профилактики граждан, просвещение, психологическое здоровье. Очень рада нашей сегодняшней встречей. Приложим максимальные усилия для эффективного воплощения запланированного и конструктивного сотрудничества», - подытожила она.

    Ранее «Скотч» сообщал о новом лайфхаке от Уляны Супрун.

    Джерело: Styler.rbc.ua

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