Супрун поделилась новым лайфхаком



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Министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, какие болезни можно лечить с помощью музыки

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Для многих из нас музыка - важная часть жизни. Мы часто обращаемся к любимым песням, композиторов или исполнителей, ведь отдельная песня может повысить настроение, вызвать приятные воспоминания или просто успокоить. Впрочем, ученые утверждают, что музыка - это не просто приятный бонус в нашей жизни, на самом деле, она - способна оказывать значительное влияние на наше здоровье. Сегодня это отдельное направление терапии. Как правило, музыкальную терапию применяют дополнительно в различных видах реабилитации и лечения пациентов. Сертифицированные музыкальные терапевты - это музыканты с опытом, хорошо понимают, какие эмоциональные реакции вызывает музыка, каким образом она помогает расслабиться или настроиться на положительные эмоции», - написала Супрун.

По ее словам, специалисты подбирают отдельный стиль музыки или даже игру на музыкальных инструментах в качестве терапии, которая поможет человеку в конкретной ситуации - пройти сложный курс физической реабилитации или успокоиться перед важной операцией.

«Такая терапия различными способами может улучшить результаты лечения и качество жизни пациента. В частности, влияет на ослабление симптомов боли, тошноты, частоту сердцебиения, давление и даже на функции иммунной и эндокринной систем Кроме того, результаты Кокрановского обзора исследований указывают, что музыка дает хороший результат в лечении депрессии, тревожности и стресса и даже помогает вызвать воспоминания и уменьшить волнение у людей с деменцией», - пишет министр.

Она отметила, что наибольшее влияние музыка имеет наш мозг.

«Ученые утверждают, что в мозге нет отдельного музыкального центра, ответственного за восприятие музыки. То есть она влияет на весь мозг, а вместе с этим - на наши когнитивные функции. Способность концентрировать внимание, развивать креативность, улучшать память и в целом учиться мы можем улучшить благодаря музыке», - подытожила Супрун.