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Австралієць жив понад 100 днів із титановим серцем і дочекався пересадки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Австралієць успішно прожив 100 днів із штучним серцем
фото: Bivacor

Сіднейські хірурги «надзвичайно пишаються» тим, що 40-річний пацієнт отримав розроблений Австралією імплантат

Сорокарічний австралієць, який страждав на серцеву недостатність, погодився на встановлення титанового імпланту, щоб дочекатися пересадки донорського серця. Нині він живий і здоровий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Реципієнт став першою людиною у світі, виписаною з лікарні з цим високотехнологічним пристроєм», – йдеться у повідомленні.

Операція для фактично безнадійного хворого зі штату Новий Уельс пройшла 22 листопада 2024 року під керівництвом хірурга Пола Янса у лікарні Святого Вінсента у Сіднеї та тривала шість годин. Після цього австралієць прожив із імплантом понад 100 днів, поки минулого тижня його не замінили донорським серцем.

«Імплантат, який все ще перебуває на ранніх стадіях клінічних досліджень, був розроблений для пацієнтів із кінцевою стадією серцевої недостатності, яка зазвичай розвивається після того, як вже були інші стани – найчастіше серцевий напад та ішемічна хвороба серця, а також інші захворювання, такі як діабет – пошкодили або послабили серце так, що воно не може ефективно перекачувати кров через організм», йдеться у матеріалі.

Як зазначає The Guardian, щороку понад 23 мільйони людей у ​​всьому світі страждають від серцевої недостатності, але лише 6000 отримають донорське серце

Штучне серце Bivacor важить близько 650 грамів та виготовлено з титану. Воно працює на основі роторного насоса (тобто без поштовхів – «Главком») і магнітної левітації, що дозволяє імітувати природний кровотік і запобігає зносу пристрою.

Нагадаємо, у Києві в Інституті серця провели першу в Україні ретрансплантацію серця.  Унікальну операцію провели 30-річному Петру.

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