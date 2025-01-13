Унікальна операція. В Україні провели першу ретрансплантацію серця

Унікальну операцію провели 30-річному чоловіку у Києві

У Києві в Інституті серця провели першу в Україні ретрансплантацію серця. Про це повідомляє Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України.

Унікальну операцію провели 30-річному Петру.

«Це його третє серце! Сім років тому перша трансплантація була проведена в Мінську, але з часом серце почало відмовляти», – йдеться у повідомленні.

Операцію провела команда лікарів Інституту серця, зокрема Борис Тодуров, Максим Таранов, Антон Шпачук, Софія Чайковська, Олександр Ревенко, Микола Мельник, Shabanov David, Степан Маруняк. Трансплант-координатором виступила Анна Мельник.

«Особлива подяка родині донора – ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя», – наголошує Інститут серця.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську лікарі провели унікальну операцію – 57-річній пацієнтці видалили пухлину вагою 17 кг. Про це повідомили у пресслужбі «Прикарпатського клінічного онкологічного центру Івано-Франківської обласної ради».