Австралийские педиатры проглотили детали Lego: чем это закончилось (видео)



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Участники эксперимента выяснили, что детали никак не повлияли на природные процессы организма

Шестеро педиатров из Австралии и Великобритании эксперимента ради проглотили по голове человечка из конструктора Lego и дождались полного ее прохождения через желудочно-кишечный тракт.

Таким образом они хотели доказать, что родителям не нужно паниковать и мчатся с визитом к врачу, если их ребенок проглотил мелкие пластмассовые детали.

В среднем Lego выходило из организма педиатров 1,71 суток, но один из исследователей так и не нашел свою часть. Однако даже если она застряла где-то в его кишечнике, проблем быть не должно, уверяют медики. Участники эксперимента также выяснили, что детали никак не повлияли на природные процессы организма.

К тому же, ученые отмечают, что желудочно-кишечный тракт у ребенка намного короче, поэтому он, вероятно, избавится от инородного тела еще быстрее. Но если малыш жалуется на боль в животе, то к врачу обратиться все-таки стоит.

Джерело: platfor.ma