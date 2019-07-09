Ученые доказали, что занятия танцами замедляют старческую потерю памяти



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vestirama.ru

Регулярно занимающиеся танцами пенсионеры обладают более значительной защитой от потери памяти и старческого слабоумия по сравнению с теми, кто часто гуляет пешком или катается на велосипеде

Регулярные занятия танцами позволяют противодействовать возрастному снижению мозговой деятельности, как продемонстрировали сканы мозга добровольцев. При этом танцы являются более эффективными в профилактике старческого слабоумия, чем пешие прогулки или катание на велосипеде, либо велотренажере. Таковы результаты наблюдений за пожилыми людьми, которые практиковали разные виды физических нагрузок в течение полутора лет. Немецкие исследователи оценили воздействие этих нагрузок на здоровье 62 человек со средним возрастом в 68 лет, оценивая размер их центра памяти - гиппокампа в мозге.

Если практиковавшие пешую ходьбу или велосипедные тренировки пенсионеры просто совершали одни и те же повторяющиеся движения на протяжении 90 минут, то в танцующей группе у пожилых людей отмечалось значительно больше самых разных движений, имеющих хореографическое происхождение. В результате, именно в этой группе и наблюдался более значительный размер гиппокампа. А это позволяет предположить, что занятия танцами обеспечивают выраженную профилактику старческого слабоумия. Именно те усилия, которые прикладывает человек для обучения новым движениям в танце, позволяют ему значительно замедлить снижение объема мозга, которое вызывает проблемы с памятью и болезнь Альцгеймера.

После 70 лет мы ежегодно теряем 1% объема мозга в области, которая контролирует память. Это приводит к забывчивости, проблемам с навигацией и, в некоторых случаях, к деменции. Однако гиппокамп является одной из нескольких частей мозга, где возможен процесс регенерации и предотвращения подобного возрастного снижения памяти. Это и доказали ученые из Немецкого центра нейродегенеративных болезней, которые оценивали воздействие физических нагрузок на профилактику старческого слабоумия

Джерело: Medikforum.ru