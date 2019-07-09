Диетолог проекта «Зважені та щасливі» рассказала об основных причинах избыточного веса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Фус

Для участников проекта вопрос похудения стоит особенно остро и главными помощниками по избавлению от лишних килограмм являются не только звездные тренеры, но и диетолог

Как ранее сообщал Scotch, уже этой осенью на телеканале Стб выйдет девятый сезон популярного проекта «Зважені та щасливі», который помогает простым украинцам сбросить лишний вес и научиться его контролировать.

В этом году, на проект вернулась ведущая и известный фитнес-тренер Анита Луценко, а звездными тренерами стали Марина Боржемская, Иракли Макацария.

Но особая роль в шоу, досталась диетологу Светлане Фус. Именно она рассказывает участникам об основных принципах правильного питания, но и объясняет, почему они могут поправиться во время шоу.

По словам Светланы Фус, основные причины избыточного веса связаны с нарушениями в питании.

Неадекватно оцениваем объем съеденного. Поэтому рекомендую завести дневник для записи всего съеденного за день для контроля не только количества, но и качества потребляемой пищи.

Преуменьшаем вред съеденного и выпитого нами. Ошибочно считать, что бутылка сладкой газировки или маленький пакетик чипсов никак не повлияют на наш вес.

Не уделяем должного внимания физическим нагрузкам, а ведь именно они повышают скорость обмена веществ в организме. Не нужно сразу бежать марафон, достаточно найти именно тот вид «движения», который понравится и будет вдохновлять. И сделать это частью своей повседневной жизни.

Ограничиваем себя в жирах, а их нужно есть. В противном случае тело начнет переводить сначала углеводы, а затем и белок в запасы жира.

«Запоминайте и придерживайтесь легких правил, которые помогут не набирать лишний вес», - советует Светлана не только участникам проекта, но и простым украинцам.