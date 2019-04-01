День юмора и смеха: история и традиции 1 апреля

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Как правильно шутить в самый смешной день в году

День смеха и шуток - международный праздник юмора, который отмечают во многих странах 1 апреля. Праздник также называют Днем дураков, сообщает «Главком».

В этот день принято шутить, веселиться и разыгрывать родных, друзей, коллег, близких, а также незнакомцев. Первоапрельские розыгрыши дарят массу ярких впечатлений, положительные эмоции и, часто, вспоминаются годами.

История праздника

Происхождении праздника доподлинно неизвестно – о нем спорят многие и ни один год. Одни считают, что это напоминание о древнем празднике весны, который сопровождался шутками и играми. Другие - что обычай разыгрывать людей родился в средние века, и уходит корнями в средневековую европейскую карнавальную культуру.

Ирландцы, например, считают, что традиция празднования 1 апреля зародилось именно на их землях. А исландские саги подтверждают, что традиция обманывать друг друга 1 апреля была введена богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.

Возникновение праздника также связывают и с нововведением французского короля Карла IX. После принятия григорианского календаря в 1582 году он перенес дату празднования Нового года с конца марта на 1 января. До перехода на новый стиль, Новый год праздновали в течение недели — с 25 марта по 1 апреля включительно.

Как отмечают 1 апреля в разных странах

Разыгрывать друзей принято до сих пор во многих странах мира. Впрочем, на Западе 1 апреля принято разыгрывать людей не целый день, а только до полудня.

В США 1 апреля по телевизору могут объявить список самых глупых людей, в который обычно попадают знаменитости. Однако при этом диктор должен сначала предупредить, что сейчас будет произнесена первоапрельская шутка.

В целом американцы шутят примерно так: «Ой, у тебя шнурок развязался!» или «Во что это ты вляпался?». Жертвой этих розыгрышей обычно называют первоапрельским дураком.

Во Франции, как и в Италии, 1 апреля можно встретить людей с бумажной «апрельской рыбой» на спине. Кроме того французы в этот день подсыпают друзьям в сахарницу соль, а в сладкий пирог кладут перец. Они также любят давать друг другу бессмысленные поручения, типа найти и принести сладкий уксус.

У австралийцев 1 апреля начинается со смеха птицы кукабарры-пересмешника. Проснувшись, все немедленно начинают разыгрывать друг друга и дарить необычные смешные подарки.

В Финляндии особенно любят шутить на всю страну. В этот день они могут придумать новый закон или постановление, которое обязательно привлечет внимание общественности. Под конец дня выходит опровержение и объявление удачной шутки.

В Португалии День смеха имеет свои традиции. По случаю праздника португальцы сметают с прилавков практически всю муку, и страна погружается в большое белое мучное облако. Каждый старается посыпать мукой как можно больше людей, а отряхиваться в этот день они, по традиции, не должны.

В Болгарии День смеха в особом почете. Жители этой страны очень любят шутки и розыгрыши. Особенно радуются празднику дети. Газеты и радио тоже с удовольствием разыгрывают население, преподнося невероятные новости.

1 апреля в Украине

Столица юмора – Одесса ежегодно проводит в этот день фестиваль юмора и сатиры. Мероприятие впервые было организовано командой КВН в 1972 году. С тех пор на улицах Одессы 1 апреля проходят карнавальные шествия клоунов, мимов и аниматоров.

Также проводятся парады команд КВН, концерты уличной самодеятельности, звезд эстрады и музыкальных коллективов, выставки художников, а также мастеров народной самодеятельности. На фестиваль приезжают туристы и любители масштабных гуляний с разных уголков Украины и мира. Для них устраиваются конкурсы и лотереи.