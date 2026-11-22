На Чернігівщині розпочали відстріл хижих тварин, чисельність яких, за словами мисливців, суттєво зросла за роки повномасштабної війни. Серед них – лисиці, вовки, єнотоподібні собаки та шакали. Про це повідомляє медіа «Час Чернігівський», інформує «Главком».

Від 7 листопада у громадах Чернігівської області почали регулювати чисельність хижих тварин шляхом відстрілу. За словами мисливців, після кількарічної перерви в полюванні лисиць побільшало, вони дедалі частіше з’являються поблизу будинків, у садах, на полях і навіть біля дитячих садочків. Тварини нападають на домашню птицю, а місцеві жителі побоюються поширення сказу.

«Скарг на напади лисиць на господарства – дуже багато. Кожні вихідні хтось та й звертається. Лисиці розплодилися і полюють на качок, курей, бігають вулицями населених пунктів і просто біля дитячих садочків. Це ж небезпечно. Як раптом сказ? Плюс люди вклали такі гроші, а тут раптом все знищене… це дуже важко», – розповів перший заступник селищного голови Варви Віктор Гармаш.

До заходів долучаються мисливські бригади. На Бобровиччині під час першого виходу три бригади застрелили трьох лисиць. Відстріл дозволений у середу, суботу та неділю. Полювати в лісах і ближче ніж за 500 метрів від населених пунктів заборонено. Натомість мисливці працюють на болотах, полях, у садах, посадках і кущах.

Окрему увагу привернув випадок поблизу Куликівки. Там мисливці застрелили тварину, яка за описами нагадувала чупакабру – міфічну істоту, якій приписують напади на свійських тварин. Однак голова Чернігівської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Євген Кучеренко не поспішає з містичними версіями: на його думку, це міг бути шакал.

«Під Куликівкою застрелили звіра, за описами схожого на чупакабру. Але я схильний до того, що це шакал», – розповів він.

Нагадаємо, на час воєнного стану цивільному населенню заборонено відвідувати ліси та полювати на диких тварин. Це спровокувало збільшення хижаків, які становлять загрозу людям. Також є випадки, коли лисиці та вовки проникали до міст, зокрема до Києва.

Раніше на Житомирщині у парку бігав дикий кабан. Тварину зловили за допомогою пастки.