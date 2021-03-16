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    Идеальные цветовые совпадения, от которых перфекционисты завизжат от восторга (фото)

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    Идеальные цветовые совпадения, от которых перфекционисты завизжат от восторга (фото)

    «Мои кроссовки идеально вписываются в пол спортзала»

    Камуфляж — это вовсе необязательно пятнистый принт в природных цветах. Замаскироваться можно даже в яркой рубашке в полоску. Доказательства — в подборке.

    Примеров случайных камуфляжей так много, что пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit AccidentalCamouflage. Ниже — 15 лучших постов оттуда.

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    на весь екран згорнути
    Идеальные цветовые совпадения, от которых перфекционисты завизжат от восторга (фото)
    Идеальные цветовые совпадения, от которых перфекционисты завизжат от восторга (фото)
    Идеальные цветовые совпадения, от которых перфекционисты завизжат от восторга (фото)
    Идеальные цветовые совпадения, от которых перфекционисты завизжат от восторга (фото)
    Идеальные цветовые совпадения, от которых перфекционисты завизжат от восторга (фото)
    Идеальные цветовые совпадения, от которых перфекционисты завизжат от восторга (фото)
    Идеальные цветовые совпадения, от которых перфекционисты завизжат от восторга (фото)
    Идеальные цветовые совпадения, от которых перфекционисты завизжат от восторга (фото)
    Идеальные цветовые совпадения, от которых перфекционисты завизжат от восторга (фото)
    Идеальные цветовые совпадения, от которых перфекционисты завизжат от восторга (фото)

    «Не наступите на кота», «Человек-невидимка в костюме», «Полтора землекопа», «Да, на фотографии сзади стоит мой папа, хотя кажется, что он — часть картины», «Мой муж нашел новую семью в Диснейленде», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

    Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,

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    Теги: фотография шутки курьез
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