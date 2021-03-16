Идеальные цветовые совпадения, от которых перфекционисты завизжат от восторга (фото)

«Мои кроссовки идеально вписываются в пол спортзала»

Камуфляж — это вовсе необязательно пятнистый принт в природных цветах. Замаскироваться можно даже в яркой рубашке в полоску. Доказательства — в подборке.

Примеров случайных камуфляжей так много, что пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit AccidentalCamouflage. Ниже — 15 лучших постов оттуда.

«Не наступите на кота», «Человек-невидимка в костюме», «Полтора землекопа», «Да, на фотографии сзади стоит мой папа, хотя кажется, что он — часть картины», «Мой муж нашел новую семью в Диснейленде», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,