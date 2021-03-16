Выходки этих пушистых мерзавцев не поддаются никакой логике. Курьезные фото

«Прекрасная иллюстрация к тому, каково это — жить с котом»

Всем известно, что коты — одни из самых своенравных домашних животных. Однако многие и не подозревают, насколько они действительно наглые. В подборке ниже — 15 случаев в домах кошатников, от которых волосы встают дыбом.

«Прекрасная иллюстрация к тому, каково это — жить с котом», «Сегодня мне было очень грустно, и я подумала: зато я приду домой, увижу своего кота и он сделает меня счастливой. Придя домой, я обнаружила, что он был еще более подавлен, чем я», «Моя кошка опрокинула два галлона стирального порошка на пол, пока я был на работе (мой пол не синий... он белый)», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,