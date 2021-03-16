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    Выходки этих пушистых мерзавцев не поддаются никакой логике. Курьезные фото

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    Выходки этих пушистых мерзавцев не поддаются никакой логике. Курьезные фото

    «Прекрасная иллюстрация к тому, каково это — жить с котом»

    Всем известно, что коты — одни из самых своенравных домашних животных. Однако многие и не подозревают, насколько они действительно наглые. В подборке ниже — 15 случаев в домах кошатников, от которых волосы встают дыбом.

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    Выходки этих пушистых мерзавцев не поддаются никакой логике. Курьезные фото
    Выходки этих пушистых мерзавцев не поддаются никакой логике. Курьезные фото
    Выходки этих пушистых мерзавцев не поддаются никакой логике. Курьезные фото
    Выходки этих пушистых мерзавцев не поддаются никакой логике. Курьезные фото
    Выходки этих пушистых мерзавцев не поддаются никакой логике. Курьезные фото
    Выходки этих пушистых мерзавцев не поддаются никакой логике. Курьезные фото
    Выходки этих пушистых мерзавцев не поддаются никакой логике. Курьезные фото
    Выходки этих пушистых мерзавцев не поддаются никакой логике. Курьезные фото
    Выходки этих пушистых мерзавцев не поддаются никакой логике. Курьезные фото
    Выходки этих пушистых мерзавцев не поддаются никакой логике. Курьезные фото

    «Прекрасная иллюстрация к тому, каково это — жить с котом», «Сегодня мне было очень грустно, и я подумала: зато я приду домой, увижу своего кота и он сделает меня счастливой. Придя домой, я обнаружила, что он был еще более подавлен, чем я», «Моя кошка опрокинула два галлона стирального порошка на пол, пока я был на работе (мой пол не синий... он белый)», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

    Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,

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    Теги: шутки кот курьез
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