Как нелегко приходится высоким людям в этом мире: забавные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали для вас проблемы высоких людей

В детстве многие мечтали скорее вырасти и стать высокими. У некоторых это получилось, и тогда они узнали, что рост выше среднего — это не только повод для гордости, но и боль! В зеркале не помещаешься, одежду нормально не подобрать, а куда, спрашивается, девать ноги в транспорте?

Мы собрали для вас проблемы высоких людей, остается только проникнуться сочувствием.

«192 см в обычном автобусе», «Застрял в текстурах», «Так вот для чего нужен люк!», «Вот что чаще всего видят в зеркале люди ростом выше 182 см», «Япония не для высоких», «Проблема в лифтах»,

Да уж, дизайн помещений частенько играет против высоких людей. Но не только. Случаются и такие провалы, оценить которые смогут люди любого роста.

Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.