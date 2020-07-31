53-летняя Памела Андерсон поделилась фото топлес



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Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон

Фотография порадовала поклонников Андерсон

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась откровенным архивным снимком, сделанным во времена карантина из-за пандемии коронавируса. На кадр, опубликованный в ее Instagram-аккаунте, обратило внимание Daily Star.

На размещенном черно-белом кадре 53-летняя знаменитость запечатлена топлес. При этом обнаженные части тела она прикрыла рукой и полупрозрачной тканью. На ее голове — маска для сна, частично сдвинутая на глаза. «Карантин», — подписала она пост, набравший больше 17 тысяч лайков.

Фотография порадовала поклонников Андерсон. «Все еще самая красивая женщина в мире! И моя первая любовь», «Боже мой. Не думаю, что карантин может тебя остановить», «Вечно потрясающая», — писали они.

Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

«Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.