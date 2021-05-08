Японец прославился в сети благодаря созданию скелетов (фото)

Cвой последний экспонат мужчина сделал после того, как купил в продуктовом магазине курицу-гриль

Житель города Акита (Япония) по имени Сакана Кудо мечтает превратить свой дом в музей. Но в качестве экспонатов ему нужны не древние вазы или окаменелости, а скелеты животных.

Нет, японец не убивает животных ради своего хобби. Он воссоздает скелеты, если ему удается где-то найти кости. Например, свой последний экспонат мужчина сделал после того, как купил в продуктовом магазине курицу-гриль. Когда он съел жареное мясо, он сохранил все кости, чтобы попытаться собрать полноценный скелет курицы.

«После того, как я съел курицу, я удалил остатки мяса с костей, высушил их, отбелил, а затем сложил вместе», — рассказал японец.

Сакана рассказал, что, возможно, случайно съел более мелкие кости, поэтому он считает свое творение не идеальным. Процесс создания скелета занял у него несколько недель, на одну только сушку костей потребовалось около 14 дней, пишет Odditycentral.

Фотографиями скелета курицы японец поделился в своем Twitter-аккаунте, где они мгновенно стали вирусными. Пост Саканы собрал более 70 тысяч лайков и был опубликован в нескольких онлайн-журналах, включая Otaku Keizai Shimbun и Livedoor. Многие пользователи были уверены, что созданный мужчиной скелет выглядит лучше, чем те, что можно увидеть в большинстве музеев.

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