Блогерша отшлепала 80-летнего старика ради увеличения груди (фото)

Признание американки набрало около 840 тысяч лайков

Популярная американская TikTok-блогерша Ханна Форан (Hannag Foran) под ником @parishiltonslefttitty призналась, что однажды ублажала 80-летнего старика ради бесплатной операции по увеличению груди. Об этом сообщает Daily Star.

«Ладно, черт возьми. Однажды я в розовых стрингах отшлепала 80-летнего мужчину, который был женат, деревянной лопаткой за бесплатное увеличение груди», — рассказала блогерша, на канал которой подписано более 107 тысяч человек.

Признание американки набрало около 840 тысяч лайков. Многие поклонники похвалили девушку за уверенность в себе и методы достижения собственных целей.

Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,