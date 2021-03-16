  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Блогерша отшлепала 80-летнего старика ради увеличения груди (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Популярная американская TikTok-блогерша Ханна Форан&nbsp; - Блогерша отшлепала 80-летнего старика ради увеличения груди (фото)
    Популярная американская TikTok-блогерша Ханна Форан 
    instagram.com/hannahforan/

    Признание американки набрало около 840 тысяч лайков

    Популярная американская TikTok-блогерша Ханна Форан (Hannag Foran) под ником @parishiltonslefttitty призналась, что однажды ублажала 80-летнего старика ради бесплатной операции по увеличению груди. Об этом сообщает Daily Star.

    «Ладно, черт возьми. Однажды я в розовых стрингах отшлепала 80-летнего мужчину, который был женат, деревянной лопаткой за бесплатное увеличение груди», — рассказала блогерша, на канал которой подписано более 107 тысяч человек.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Блогерша отшлепала 80-летнего старика ради увеличения груди (фото)
    Блогерша отшлепала 80-летнего старика ради увеличения груди (фото)
    Блогерша отшлепала 80-летнего старика ради увеличения груди (фото)
    Блогерша отшлепала 80-летнего старика ради увеличения груди (фото)
    Блогерша отшлепала 80-летнего старика ради увеличения груди (фото)
    Блогерша отшлепала 80-летнего старика ради увеличения груди (фото)

    Признание американки набрало около 840 тысяч лайков. Многие поклонники похвалили девушку за уверенность в себе и методы достижения собственных целей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

    Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,

    Читайте также: Уничтожает не только на ринге. Украинский боец UFC пустила в ход главное оружие (фото)
    Теги: знаменитости самые сексуальные шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies