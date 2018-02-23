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    Курьез на Олимпиаде-2018: полуобнаженный мужчина в балетной пачке выбежал на лед

    Забавный инцидент произошел февраля
    На Олимпийских зимних играх 2018 произошел курьезный инцидент – 23 февраля на лед выбежал обнаженный мужчина в балетной розовой пачке и с надписью на груди Peace+Love (Мир и любовь). Что бы выглядеть более эффектно, мужчина прикрыл свои интимные места плюшевой обезьянкой.  Как сообщает TMZ, мужчина выбежал на лед после мужского
    • Сьогодні, 11:21
    • Розсилка
    Олимпиада-2018
    Олимпиада-2018

    Забавный инцидент произошел февраля

    На Олимпийских зимних играх 2018 произошел курьезный инцидент – 23 февраля на лед выбежал обнаженный мужчина в балетной розовой пачке и с надписью на груди Peace+Love (Мир и любовь). Что бы выглядеть более эффектно, мужчина прикрыл свои интимные места плюшевой обезьянкой. 

    Как сообщает TMZ, мужчина выбежал на лед после мужского соревнования. Он спрыгнул с трибун, несколько раз упал, а потом, быстро разделся и продемонстрировал розовую балетную пачку. 

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