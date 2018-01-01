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    10 самых привлекательных спортсменов Олимпиады-2018

    Некоторые участники Олимпийских игр очаровывают не только спортивными достижениями, но и рельефными мышцами, волшебными улыбками и стильными бородами
    Составлен список 10 самых сексуальных атлетов Зимних Олимпийских Игр 2018 года. Вне зависимости от того, достанутся ли им медали — сердца зрительниц они уже завоевали. Ведь Олимпийские игры — это не только праздник спорта, силы и воли. Это соревнование во многом посвящено красоте и культуре тела. А рельефные мышцы и великолепные
    • Сьогодні, 15:21
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    <p>Лу Морейра, 34 года, США</p>

    Лу Морейра, 34 года, США

    Некоторые участники Олимпийских игр очаровывают не только спортивными достижениями, но и рельефными мышцами, волшебными улыбками и стильными бородами

    Составлен список 10 самых сексуальных атлетов Зимних Олимпийских Игр 2018 года. Вне зависимости от того, достанутся ли им медали — сердца зрительниц они уже завоевали.

    Ведь Олимпийские игры — это не только праздник спорта, силы и воли. Это соревнование во многом посвящено красоте и культуре тела. А рельефные мышцы и великолепные фигуры подчас не может скрыть даже зимняя экипировка. Разумеется, все олимпийцы днюют и ночуют в спортзале, поэтому их тело — результат упорнейших тренировок.

    Но у некоторых, кроме мышц еще есть глаза-океаны, чарующие улыбки и стильные бороды.

    Среди самых сексуальных — испанский фигурист Хавьер Фернандес — двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы. А также 26-летний американец Гас Кенуорти, самый горячий парень на лыжах в Пхенчхане. За прошедшие пять дней с начала Олимпиады количество подписчиков в Insta Гаса увечилилось на 100 тысяч. Правда, женская половина всех его 700 тысяч может дышать спокойно: Кенуорти — открытый гей.

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    Хавьер Фернандес, 26 лет, Испания
    Хавьер Фернандес, 26 лет, Испания
    Хавьер Фернандес, 26 лет, Испания
    Хавьер Фернандес, 26 лет, Испания
    Хавьер Фернандес, 26 лет, Испания
    Хавьер Фернандес, 26 лет, Испания
    Хавьер Фернандес, 26 лет, Испания
    Хавьер Фернандес, 26 лет, Испания
    Хавьер Фернандес, 26 лет, Испания
    Хавьер Фернандес, 26 лет, Испания
    Хавьер Фернандес, 26 лет, Испания
    Стивен Лэнгтон, 34 года, США
    Стивен Лэнгтон, 34 года, США
    Стивен Лэнгтон, 34 года, США
    Стивен Лэнгтон, 34 года, США
    Стивен Лэнгтон, 34 года, США
    Стивен Лэнгтон, 34 года, США
    Свен Торгрен, 23 года, Швеция
    Свен Торгрен, 23 года, Швеция
    Свен Торгрен, 23 года, Швеция
    Свен Торгрен, 23 года, Швеция
    Свен Торгрен, 23 года, Швеция
    Свен Торгрен, 23 года, Швеция
    Свен Торгрен, 23 года, Швеция
    Свен Торгрен, 23 года, Швеция
    Свен Торгрен, 23 года, Швеция
    Патрик Чан, 27 лет, Канада
    Патрик Чан, 27 лет, Канада
    Патрик Чан, 27 лет, Канада
    Лу Морейра, 34 года, США
    Лу Морейра, 34 года, США
    Лу Морейра, 34 года, США
    Лу Морейра, 34 года, США
    Лу Морейра, 34 года, США
    Лу Морейра, 34 года, США
    Лу Морейра, 34 года, США
    Лу Морейра, 34 года, США
    Лу Морейра, 34 года, США
    Йоханнес Хесфлот Клэбо, 21 год, Норвегия
    Йоханнес Хесфлот Клэбо, 21 год, Норвегия
    Йоханнес Хесфлот Клэбо, 21 год, Норвегия
    Йоханнес Хесфлот Клэбо, 21 год, Норвегия
    Йоханнес Хесфлот Клэбо, 21 год, Норвегия
    Йоханнес Хесфлот Клэбо, 21 год, Норвегия
    Йоханнес Хесфлот Клэбо, 21 год, Норвегия
    Йоханнес Хесфлот Клэбо, 21 год, Норвегия
    Аксель Юнг, 26 лет, Германия
    Аксель Юнг, 26 лет, Германия
    Аксель Юнг, 26 лет, Германия
    Аксель Юнг, 26 лет, Германия
    Аксель Юнг, 26 лет, Германия
    Аксель Юнг, 26 лет, Германия
    Аксель Юнг, 26 лет, Германия
    Гас Кенуорти, 26 лет, США
    Гас Кенуорти, 26 лет, США
    Гас Кенуорти, 26 лет, США
    Гас Кенуорти, 26 лет, США
    Гас Кенуорти, 26 лет, США
    Гас Кенуорти, 26 лет, США
    Гас Кенуорти, 26 лет, США
    Гас Кенуорти, 26 лет, США
    Гас Кенуорти, 26 лет, США
    Гас Кенуорти, 26 лет, США
    Гас Кенуорти, 26 лет, США
    Гас Кенуорти, 26 лет, США
    Гас Кенуорти, 26 лет, США
    Александр Крушельницкий, 25 лет, Россия
    Александр Крушельницкий, 25 лет, Россия
    Александр Энберт, 28 лет, Россия
    Александр Энберт, 28 лет, Россия

    Стивен Лэнгтон мог бы запросто сыграть Супермена, но актерской карьере он предпочел бобслей. Стивен уже более десяти лет выступает за сборную США, а в коллекции его наград имеется бронза зимних Олимпийских игр в Сочи.

    Под его присмотром начал пробовать свои силы в бобслее еще один красавчик  - Лу Морейр. В Instagram на страницу спортсмена подписано всего 22 тыс. человек, но мы думаем, что эта цифра очень скоро должна вырости.

    Джерело: www.marieclaire.ru

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