10 самых привлекательных спортсменов Олимпиады-2018

Некоторые участники Олимпийских игр очаровывают не только спортивными достижениями, но и рельефными мышцами, волшебными улыбками и стильными бородами

Составлен список 10 самых сексуальных атлетов Зимних Олимпийских Игр 2018 года. Вне зависимости от того, достанутся ли им медали — сердца зрительниц они уже завоевали. Ведь Олимпийские игры — это не только праздник спорта, силы и воли. Это соревнование во многом посвящено красоте и культуре тела. А рельефные мышцы и великолепные



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Лу Морейра, 34 года, США

Некоторые участники Олимпийских игр очаровывают не только спортивными достижениями, но и рельефными мышцами, волшебными улыбками и стильными бородами

Составлен список 10 самых сексуальных атлетов Зимних Олимпийских Игр 2018 года. Вне зависимости от того, достанутся ли им медали — сердца зрительниц они уже завоевали.

Ведь Олимпийские игры — это не только праздник спорта, силы и воли. Это соревнование во многом посвящено красоте и культуре тела. А рельефные мышцы и великолепные фигуры подчас не может скрыть даже зимняя экипировка. Разумеется, все олимпийцы днюют и ночуют в спортзале, поэтому их тело — результат упорнейших тренировок.

Но у некоторых, кроме мышц еще есть глаза-океаны, чарующие улыбки и стильные бороды.

Среди самых сексуальных — испанский фигурист Хавьер Фернандес — двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы. А также 26-летний американец Гас Кенуорти, самый горячий парень на лыжах в Пхенчхане. За прошедшие пять дней с начала Олимпиады количество подписчиков в Insta Гаса увечилилось на 100 тысяч. Правда, женская половина всех его 700 тысяч может дышать спокойно: Кенуорти — открытый гей.

Стивен Лэнгтон мог бы запросто сыграть Супермена, но актерской карьере он предпочел бобслей. Стивен уже более десяти лет выступает за сборную США, а в коллекции его наград имеется бронза зимних Олимпийских игр в Сочи.

Под его присмотром начал пробовать свои силы в бобслее еще один красавчик - Лу Морейр. В Instagram на страницу спортсмена подписано всего 22 тыс. человек, но мы думаем, что эта цифра очень скоро должна вырости.

Джерело: www.marieclaire.ru