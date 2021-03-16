Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками

«Моему сыну всего полгода, а у него уже есть лучшая фотография в мире»

«Невероятная история Бенджамина Баттона» — та еще мистика, но, судя по всему, основана на реальных событиях. Оказывается, младенцы с лицами стариков — это не такая уж и мистика.

Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке ниже — 15 лучших постов оттуда.

«Мой сын. В свидетельстве о рождении указано, что ему всего неделя. Но морщины на лбу говорят о том, что это 80-летний дедушка, отдаленно похожий на бульдога, который засыпает в кресле, пока жует соску», «Моему сыну всего полгода, а у него уже есть лучшая фотография в мире», «Потерял работу, потерял жену, потерял плюшевого игрушечного котика», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,