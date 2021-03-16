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    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками

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    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками

    «Моему сыну всего полгода, а у него уже есть лучшая фотография в мире»

    «Невероятная история Бенджамина Баттона» — та еще мистика, но, судя по всему, основана на реальных событиях. Оказывается, младенцы с лицами стариков — это не такая уж и мистика.

    Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке ниже — 15 лучших постов оттуда.

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    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками
    Курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками

    «Мой сын. В свидетельстве о рождении указано, что ему всего неделя. Но морщины на лбу говорят о том, что это 80-летний дедушка, отдаленно похожий на бульдога, который засыпает в кресле, пока жует соску», «Моему сыну всего полгода, а у него уже есть лучшая фотография в мире», «Потерял работу, потерял жену, потерял плюшевого игрушечного котика», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

    Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,

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    Теги: фотография шутки курьез
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