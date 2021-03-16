Пышка похудела на 60 кг назло бывшему, который бросил ее из-за веса и сейчас жалеет

С помощью своего тренера Джози сбросила почти половину собственного веса

По словам героини этого материала, из девушки, которую не хотел ее собственный парень, она превратилась в ту, которой он недостоин. И правда, преображение удивительное!

Джози из Лос-Анджелеса, США, весила 137 килограммов, когда ее бывший бросил ее в начале января 2018-го, сделав акцент на ее лишнем весе. Тогда это сильно подкосило девушку, но уже вскоре она нашла в себе силы на изменения. Чтобы отомстить бывшему, она твердо решила пойти в спортзал и избавиться от килограммов, испортивших ей жизнь.

«Я всегда была полной, самым толстым ребенком в классе и той самой пухлой подружкой. Меня никогда не звали на танцы — для мальчиков я просто не существовала. <...> Когда я весила под 140 килограммов, я ела все подряд когда захочу... Но все изменилось после разрыва.

Что-то во мне говорило «отпусти», и это определенно стало моей поворотной точкой. Помню, как зашла в спортзал и растерялась, испугалась. Но у меня был личный тренер, который научил меня питаться, тренироваться, и с этого момента это расставание стало лишь историей».

С тех прошло всего пару лет, но за это время прогресс девушки оказался просто невероятным. С помощью своего тренера Джози сбросила почти половину собственного веса. Сейчас преобразившаяся красотка весит 70 килограммов, но останавливаться на достигнутом она не собирается. Напротив, за месяцы тренировок физические нагрузки стали неотъемлемой частью ее расписания.

Но главное не то, как изменилась американка внешне. Основные преображения произошли в уме девушки. Если ее тренировки начались как месть бывшему, уже скоро она осознала, что тренируется исключительно для себя. И парень, который бросил ее из-за лишних килограммов, точно ее недостоин — теперь Джози в этом уверена, пишет Daily Star.

Мало того, теперь девушка ведет блог josievr, в котором помогает всем худеющим с поиском мотивации. Получается хорошо: сейчас на нее подписано 23 тысячи человек.

Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,