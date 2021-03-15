Подборка трогательных фото, показывающих крепкую дружбу ретривера и ребенка

Собрали для вас самые милые фото очаровательной парочки, которые никого не оставят равнодушным

Многие дети после прибавления в семье автоматически становятся няней для младшего братика или сестрички. Именно эта участь ждала золотистого ретривера по кличке Маршалл. Хозяева хорошего мальчика очень сильно переживали, как питомец воспримет появление в доме нового члена семьи, однако песель безоговорочно влюбился в младшую сестру Мейси.

С момента знакомства стало ясно, что малышку и Маршалла ждет крепкая дружба на всю жизнь. Родители девочки даже создали Instagram-аккаунт, в котором делятся трогательными кадрами, показывающими общение Мейси и ее старшего брата.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.