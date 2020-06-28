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    Жизнь

    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад

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    Звезды украинского шоу-биза Настя Каменских о Потап - Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Звезды украинского шоу-биза Настя Каменских о Потап

    Певица рассекретила подробности первой свадьбы звездных супругов.

    Звездные супруги Настя Каменских и Алексей Потапенко дважды обменивались обетами. Так, пара, которая в прошлом году устроилась роскошную свадьбу под Киевом, оказывается, впервые поженилась еще в 2017 году, говорится в «Светской жизни».

    Жена рэпера поделилась, что три года назад влюбленные сказали друг другу «да» в Лас-Вегасе.

    Алексей мне сделал предложение и где-то через полгода мы попали в Лас-Вегас на гастроли. Лешка подходит и говорит: «У тебя есть три часа. У нас сейчас будет свадьба. Вот так я решил». А я говорю: «А свадебное платье?». На что Алексей ответил: «Слушай, здесь шоппинг молл. Там ты белое платье можешь купить, а там я видел где-то обручальные кольца. Поехали!», - рассказала Каменских.

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    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад
    Настя Каменских проговорилась о свадьбе в Лас-Вегасе еще три года назад

    Поэтому Настя быстро приобрела свадебное платье. Наряд исполнительница выбрала свободного кроя. Потап же пошел к алтарю в шортах, белой футболке и сером пиджаке.

    «У нас был очень классный пастор! Он говорил очень хорошие слова: «Эту розу ты должен пронести через тернистый путь. Будьте в богатстве и еще в богатстве», - вспомнила Каменских.

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