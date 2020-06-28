В Австралии люди спасли кенгуру, которая со всеми обнимается (видео)



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Дружба людей с кенгуру длится уже больше 13 лет

Тринадцатилетняя кенгуру по имени Королева Эбигейл (или Эби), наверно, самая ласковая кенгуру на свете. Каждый свой день она начинает с объятий. Ее историю рассказал портал Avocado Box.

Когда ей было несколько месяцев, она потеряла свою маму и попала в приют. Сама маленькая кенгуру была в ранах и царапинах.

Этот приют помогает осиротевшим и раненым кенгуру восстановиться, после чего отправляет их на волю. Но Эби живет в нем уже 13 лет.

Известно, что кенгуру обладают долгой памятью и способны заводить особые отношения с людьми, которые за ними ухаживают и, как правило, имеют с ними почти ежедневный контакт.

Многие австралийцы считают, что кенгуру в стране слишком много, и охотятся на них ради мяса, шкур и кожи. Экспорт этой продукции приносит $29 миллионов в год и обеспечивает стране более четырех тысяч рабочих мест, пишет Avocado Box.