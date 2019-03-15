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    Курьез

    Модный конфуз: Кейт Миддлтон надела блузку наоборот

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    <p>Кейт Миддлтон</p> <p>Фото: instagram /kensingtonroyal</p> - Модный конфуз: Кейт Миддлтон надела блузку наоборот

    Кейт Миддлтон

    Фото: instagram /kensingtonroyal

    Cупруга принца Уильяма не заметила особенности выбранного наяряда

    37-летняя Кейт Миддлтон на днях посетила детский центр имени Генри Фосетта в Лондоне. Герцогиня Кембриджская нарушила королевский протокол, надев брюки. Теперь внимательные поклонники многодетной мамы заметили, что герцогиня совершила и модный промах.

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    Модный конфуз: Кейт Миддлтон надела блузку наоборот
    Модный конфуз: Кейт Миддлтон надела блузку наоборот
    Модный конфуз: Кейт Миддлтон надела блузку наоборот
    Модный конфуз: Кейт Миддлтон надела блузку наоборот
    Модный конфуз: Кейт Миддлтон надела блузку наоборот
    Фото: instagram /kensingtonroyal

    На мероприятии Кейт появилась в свободных черных брюках Jigsaw и сиреневой блузе Gucci с огромным бантом на груди. Выход герцогини получился очень стильным, но заядлые модники рассмотрели все его неожиданные особенности. Кэтрин надела блузку наоборот.

    В описании этой блузки Gucci говорится, что модель дополнена рядом пуговиц на спине, в то время как у Кейт пуговицы оказались спереди. Впрочем, некоторые модники полагают, что супруга принца Уильяма просто не заметила этой особенности выбранного аутфита. А многие посчитали, что герцогиня Кембриджская этим выходом решила нарушить не только королевский протокол, но и пойти наперекор модным правилам.

     

    мода и красота Кейт Миддлтон
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