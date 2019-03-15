Модный конфуз: Кейт Миддлтон надела блузку наоборот



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Кейт Миддлтон Фото: instagram /kensingtonroyal

Cупруга принца Уильяма не заметила особенности выбранного наяряда

37-летняя Кейт Миддлтон на днях посетила детский центр имени Генри Фосетта в Лондоне. Герцогиня Кембриджская нарушила королевский протокол, надев брюки. Теперь внимательные поклонники многодетной мамы заметили, что герцогиня совершила и модный промах.

На мероприятии Кейт появилась в свободных черных брюках Jigsaw и сиреневой блузе Gucci с огромным бантом на груди. Выход герцогини получился очень стильным, но заядлые модники рассмотрели все его неожиданные особенности. Кэтрин надела блузку наоборот.

В описании этой блузки Gucci говорится, что модель дополнена рядом пуговиц на спине, в то время как у Кейт пуговицы оказались спереди. Впрочем, некоторые модники полагают, что супруга принца Уильяма просто не заметила этой особенности выбранного аутфита. А многие посчитали, что герцогиня Кембриджская этим выходом решила нарушить не только королевский протокол, но и пойти наперекор модным правилам.