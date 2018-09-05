Мужчина показал всему миру свой огромный огурец и стал героем фотожаб



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В нашем суровом мире на все нужно смотреть с улыбкой!

Видимо так и подумал герой нашей публикации, похваставшись своим знакомым шедевром из собственного огорода.

Огурец в форме знака вопроса сразу же запомнился пользователям сайта Reddit. Овощ и его «хозяин» настолько впечатлил сеть, что мужчина стал героем фотошоп-баттла.

В итоге дар огорода необычной формы оказался в таких ролях, которые и не снились настоящим актёрам — а всё благодаря его величеству фотошопу!

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Джерело: twizz.ru