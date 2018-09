Burning Man-2018: впечатляющие фото



Burning Man

C 26 августа по 3 сентября в пустыне Блэк-Рок на северо-западе штата Невада в США проходил ежегодный фестиваль Burning Man

В этом году фестиваль посвящен теме «Я, робот».

Первый Burning Man состоялся в Сан-Франциско. Позже, когда на мероприятие стали приезжать сотни людей, фестиваль переехал в Неваду.

Теперь ежегодно в штате Невада посреди пустыни Блэк-Рок проходит восьмидневный фестиваль «радикального самовыражения» Burning Man. На неделю в пустыне устанавливаются произведения современного искусства, часто фантастических форм. Некоторые из них сжигаются создателями до окончания Burning Man.

Одной из ключевых и самых заметных конструкций на территории фестиваля стал огромный надувной шар диаметром около 25 метров — инсталляция The Orb Бьярке Ингельса и Якоба Ланге.

Арт-объект Night At The Climb In, напоминающий башню из автомобилей и получивший негласное название «машинный кебаб», пришлось закрыть после того, как один из участников фестиваля по неосторожности с него свалился.

Три года назад в известном фестивале принял участие представитель Украины скульптор Александр Милов. Его композиция «Любовь» произвела огромное впечатление.

Креативность участников в отношении собственных костюмов из года в год также не иссякает: все-таки радикальное самовыражение — один из 10 принципов Burning Man.

Джерело: nv.ua