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    Пушистый тренер: котик показал, как правильно качать пресс (видео)

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    Такой тренер нужен каждому&nbsp; - Пушистый тренер: котик показал, как правильно качать пресс (видео)
    Такой тренер нужен каждому 
    Фото из открытых источников

    Не только людей волнует их внешний вид. Начать качать пресс решил и кот

    В Сети набирает популярность видео с котом-спортсменом. Несколько роликов, где кот качает пресс, были сняты в одном из тренажерных залов города Цзинин, передает ТСН.

    Пользователи соцсетей отреагировали шутками:

    • «Хочу записаться к этому тренеру»;
    • «Спорим, этот кот сможет сделать больше качаний пресса, чем вы?»;
    • «Кот просто следит за своей фигурой»;
    • «Супер, он действительно тренируется».

    Напомним, популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая презентовала новый клип на трек «Автовідповідач». Вместе с артисткой в главной роли музыкальной работы снялся ее партнер по шоу «Танці з зірками» Юрий Мешков.

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    Теги: кот животные спорт новости
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    Пушистый тренер: котик показал, как правильно качать пресс (видео)