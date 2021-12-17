Пушистый тренер: котик показал, как правильно качать пресс (видео)

Не только людей волнует их внешний вид. Начать качать пресс решил и кот

В Сети набирает популярность видео с котом-спортсменом. Несколько роликов, где кот качает пресс, были сняты в одном из тренажерных залов города Цзинин, передает ТСН.

Пользователи соцсетей отреагировали шутками:

«Хочу записаться к этому тренеру»;

«Спорим, этот кот сможет сделать больше качаний пресса, чем вы?»;

«Кот просто следит за своей фигурой»;

«Супер, он действительно тренируется».

Напомним, популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая презентовала новый клип на трек «Автовідповідач». Вместе с артисткой в главной роли музыкальной работы снялся ее партнер по шоу «Танці з зірками» Юрий Мешков.