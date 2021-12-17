Пушистый тренер: котик показал, как правильно качать пресс (видео)
Такой тренер нужен каждому
Фото из открытых источников
Не только людей волнует их внешний вид. Начать качать пресс решил и кот
В Сети набирает популярность видео с котом-спортсменом. Несколько роликов, где кот качает пресс, были сняты в одном из тренажерных залов города Цзинин, передает ТСН.
Пользователи соцсетей отреагировали шутками:
- «Хочу записаться к этому тренеру»;
- «Спорим, этот кот сможет сделать больше качаний пресса, чем вы?»;
- «Кот просто следит за своей фигурой»;
- «Супер, он действительно тренируется».
Напомним, популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая презентовала новый клип на трек «Автовідповідач». Вместе с артисткой в главной роли музыкальной работы снялся ее партнер по шоу «Танці з зірками» Юрий Мешков.