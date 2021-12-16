13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)

У наших любимых котиков тоже бывают неудачные фото

Эти пушистики выглядят очень забавно

Многие люди думают, что коты – это милые и добрые животные, которые готовы веселиться и ластиться круглосуточно. Однако, пушистики часто удивляют своим дерзким видом мордочки.

Хозяева сфотографировали воспитанников в ненужный момент.

Напомним, популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая презентовала новый клип на трек «Автовідповідач». Вместе с артисткой в главной роли музыкальной работы снялся ее партнер по шоу «Танці з зірками» Юрий Мешков.