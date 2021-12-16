  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У наших любимых котиков тоже бывают неудачные фото - 13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    У наших любимых котиков тоже бывают неудачные фото
    Фото из открытых источников

    Эти пушистики выглядят очень забавно

    Многие люди думают, что коты – это милые и добрые животные, которые готовы веселиться и ластиться круглосуточно. Однако, пушистики часто удивляют своим дерзким видом мордочки.

    Хозяева сфотографировали воспитанников в ненужный момент.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)
    Фото из открытых источников

    Напомним, популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая презентовала новый клип на трек «Автовідповідач». Вместе с артисткой в главной роли музыкальной работы снялся ее партнер по шоу «Танці з зірками» Юрий Мешков.

    Читайте также: Самые смешные фото питомцев, которые попали в передрягу
    Теги: курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент (фото)