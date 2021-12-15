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    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)

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    На мордочку ужасные, добрые внутри животные - Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)

    На мордочку ужасные, добрые внутри животные

    Фото из открытых источников

    Посмотрев на эти забавные снимки, сразу понимаешь, что братья наши меньшие мало чем отличаются от нас

    Животные всегда могут поднять настроение даже в самый унылый день в году. Стоит только посмотреть им в глаза, прикоснуться к мягкой шерсти – как сразу становится теплее и спокойнее.

    Тяжело научиться любить рабочие будни, особенно в такую серую и унылую погоду. Но не только нам, двуногим, они кажутся такими несправедливыми и занудными. Животные тоже их не любят от слова совсем.

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    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)
    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)
    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)
    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)
    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)
    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)
    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)
    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)
    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)
    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)
    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)
    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)
    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)
    Фото из открытых источников

    От их опасного вида разит злостью даже через фотографию.

    Ранее «Скотч» сообщал, что девушка купила крошечного минипига. Но тот оказался настоящей свиньей.

    Наверняка вы не раз натыкались на фото минипигов – милейших карликовых свинок, которые стали уже довольно обыденными домашними питомцами наряду с котами и собачками. И, может, вам даже пришла в голову шальная мысль: «А не завести ли тоже такую симпатичную хрюшечку?».

    А вот Розангела Мартинс дос Сантос из бразильского городка Перуибе не стала сомневаться и радостно купила минипига, как она думала, особой породы. Продавец заверил, что свинка вырастет в длину не больше, чем на 90 см. Но что-то пошло не так: за следующие три года крошка-минипиг превратился в полутораметровую свинью весом в 250 кило. Вот это называется – большой сюрприз!

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    Теги: курьез животные
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    Забавные животные, которые рады рабочим будням не больше, чем люди (фото)