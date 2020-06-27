  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)

    • Розсилка
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)

    Многочисленные исследования кошачьего поведения показали, что в замкнутых пространствах коты чувствуют себя комфортно и безопасно

    Не каждый котоман знает, что лучший подарок для пушистого питомца — это простая картонная коробка. Котики в большинстве своем упрямо игнорируют навороченные дорогие домики, специально купленные для них. Зато любая коробка приводит котов в восторг. И будьте уверены, кот залезет в нее, чего бы это ему ни стоило! Вот посмотрите.

    Безопасность

    Многочисленные исследования кошачьего поведения показали, что в замкнутых пространствах коты чувствуют себя комфортно и безопасно. Ветеринар Клаудия Винк из Утрехтского университета в Нидерландах — одна из исследователей, изучающая уровень стресса в кошачьих приютах. Так, Клаудия провела эксперимент: одной группе недавно прибывших кошек давала доступ к укромным коробкам, а другую группу лишала любых укрытий. В результате животные из первой группы быстрее привыкали к новой обстановке, были гораздо меньше подвержены стрессу и легче шли на контакт с людьми.

    Тепло

    По данным исследования Национального научно-исследовательского центра, термонейтральная зона для домашней кошки составляет 30−36 градусов по Цельсию. Это диапазон температур, в котором кошке комфортно и не нужно вырабатывать дополнительное тепло чтобы согреться, или расходовать метаболическую энергию чтобы охладиться. Этот диапазон выше человеческого на 10 градусов. Поэтому котики любят сворачиваться в крошечных картонных коробках и других странных местах. Гофрированный картон — отличный изолятор и помогает животным сохранить тепло.

    1 з 35
    на весь екран згорнути
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)
    Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)

    Инстинкт хищника

    Коробки будят в котах инстинкт охотника. Из засады можно напасть, за укрытием можно спрятаться. Тем более что первая реакция почти всех представителей кошачьих в стрессовой ситуации — это убежать и затаиться. Это относится как к диким, так и к домашним кошкам. Только вместо того, чтобы спрятаться на вершине дерева, в норе или пещере, ваш питомец может найти убежище в обувной коробке. А оттуда уже вынашивать план нападения на огромных и непредсказуемых людей, с которыми котикам приходится жить.

    В общем, если вы счастливый обладатель кота, сбегайте в ближайший магазин и принести ему коробку! Это нехитрое изобретение человечества согреет котика, избавит его от стресса и послужит надежным укрытием и местом отдыха. Мы собрали для вас подборку фотографий, которые наглядно доказывают, как отчаянно коты нуждаются в коробках и демонстрируют уникальную способность всех котов мира помещаться в любую, даже самую крошечную коробчонку. Смотрите сами!

     Читайте также: Фото уморительных котов-воришек, которых поймали с поличным

     

    безопасность кот животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ