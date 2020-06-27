Ученые рассказали, почему коты так сильно любят коробки (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Многочисленные исследования кошачьего поведения показали, что в замкнутых пространствах коты чувствуют себя комфортно и безопасно

Не каждый котоман знает, что лучший подарок для пушистого питомца — это простая картонная коробка. Котики в большинстве своем упрямо игнорируют навороченные дорогие домики, специально купленные для них. Зато любая коробка приводит котов в восторг. И будьте уверены, кот залезет в нее, чего бы это ему ни стоило! Вот посмотрите.

Безопасность

Многочисленные исследования кошачьего поведения показали, что в замкнутых пространствах коты чувствуют себя комфортно и безопасно. Ветеринар Клаудия Винк из Утрехтского университета в Нидерландах — одна из исследователей, изучающая уровень стресса в кошачьих приютах. Так, Клаудия провела эксперимент: одной группе недавно прибывших кошек давала доступ к укромным коробкам, а другую группу лишала любых укрытий. В результате животные из первой группы быстрее привыкали к новой обстановке, были гораздо меньше подвержены стрессу и легче шли на контакт с людьми.

Тепло

По данным исследования Национального научно-исследовательского центра, термонейтральная зона для домашней кошки составляет 30−36 градусов по Цельсию. Это диапазон температур, в котором кошке комфортно и не нужно вырабатывать дополнительное тепло чтобы согреться, или расходовать метаболическую энергию чтобы охладиться. Этот диапазон выше человеческого на 10 градусов. Поэтому котики любят сворачиваться в крошечных картонных коробках и других странных местах. Гофрированный картон — отличный изолятор и помогает животным сохранить тепло.

Инстинкт хищника

Коробки будят в котах инстинкт охотника. Из засады можно напасть, за укрытием можно спрятаться. Тем более что первая реакция почти всех представителей кошачьих в стрессовой ситуации — это убежать и затаиться. Это относится как к диким, так и к домашним кошкам. Только вместо того, чтобы спрятаться на вершине дерева, в норе или пещере, ваш питомец может найти убежище в обувной коробке. А оттуда уже вынашивать план нападения на огромных и непредсказуемых людей, с которыми котикам приходится жить.

В общем, если вы счастливый обладатель кота, сбегайте в ближайший магазин и принести ему коробку! Это нехитрое изобретение человечества согреет котика, избавит его от стресса и послужит надежным укрытием и местом отдыха. Мы собрали для вас подборку фотографий, которые наглядно доказывают, как отчаянно коты нуждаются в коробках и демонстрируют уникальную способность всех котов мира помещаться в любую, даже самую крошечную коробчонку. Смотрите сами!