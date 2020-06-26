Модель с заболеванием кожи и сногсшибательным телом снялась в белье на пляже (фото)



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Супермодель Винни Харлоу instagram.com/winnieharlow/

Поклонники одобрили образ манекенщицы и сделали ей комплименты в комментариях

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи) Винни Харлоу опубликовала серию фотографий, на которых позирует в нижнем белье на пляже. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из снимков 25-летняя модель сидит на песке лицом к камере, на других — обливает себя газировкой. Харлоу сфотографировали в комплекте серого белья американского бренда Tommy Hilfiger, а также в панамке, которая была популярным головным убором в 1990-х годах. Наряд знаменитости дополнили сумка-«седло» французского модного дома Dior и массивные золотые украшения.

Поклонники одобрили образ манекенщицы и сделали ей комплименты в комментариях. «Одна из лучших моделей современности», «Потрясающее, вдохновляющее тело», «Ты очень красивая!», «Хорошего тебе отдыха, ангел», — писали они под снимками, каждый из которых собрал примерно 300 тысяч лайков.

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