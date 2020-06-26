Двуликая кошка Химера с аномальным окрасом покорила интернет (фото)



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У двуликой Химеры есть свой собственный Instagram-аккаунт

У двуликой кошки Яны из Беларуси появилась конкурентка — великолепная кошка Химера (Quimera) из Аргентины, чья необычная внешность буквально пленила интернет. Прекрасное создание явилось на свет, скорее всего, благодаря химеризму — синдрому, носители которого сочетают в своем организме клетки двух и более зигот. ДНК таких животных и людей состоит из двух совершенно разных существ.

Специалисты говорят, что двуликость Химеры может быть также вызвана генетическим мозаицизмом. Эта аномалия более распространена среди кошек, при ней в одном организме присутствуют генетически разнородные клетки, но происходящие от одной зиготы. Точный ответ может дать только тест ДНК.

А пока ученые бьются над загадками природы, интернет-пользователи по всему миру любуются красавицей кошкой. У Химеры не только глаза разного цвета: один — небесно-голубой, второй — золотисто-медный; но еще и необычный окрас — рыже-черно-белая шерсть причудливо переплетается на этом гордом животном.

У двуликой Химеры есть свой собственный Instagram-аккаунт, на который в настоящее время подписались более 40 тысяч человек, с восторгом следящие за жизнью необычной кошки.

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