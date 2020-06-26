  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Двуликая кошка Химера с аномальным окрасом покорила интернет (фото)

    • Розсилка
    Двуликая кошка Химера с аномальным окрасом покорила интернет (фото)
    instagram.com/gataquimera/

    У двуликой Химеры есть свой собственный Instagram-аккаунт

    У двуликой кошки Яны из Беларуси появилась конкурентка — великолепная кошка Химера (Quimera) из Аргентины, чья необычная внешность буквально пленила интернет. Прекрасное создание явилось на свет, скорее всего, благодаря химеризму — синдрому, носители которого сочетают в своем организме клетки двух и более зигот. ДНК таких животных и людей состоит из двух совершенно разных существ.

    Специалисты говорят, что двуликость Химеры может быть также вызвана генетическим мозаицизмом. Эта аномалия более распространена среди кошек, при ней в одном организме присутствуют генетически разнородные клетки, но происходящие от одной зиготы. Точный ответ может дать только тест ДНК.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Двуликая кошка Химера с аномальным окрасом покорила интернет (фото)
    Двуликая кошка Химера с аномальным окрасом покорила интернет (фото)
    Двуликая кошка Химера с аномальным окрасом покорила интернет (фото)
    Двуликая кошка Химера с аномальным окрасом покорила интернет (фото)
    Двуликая кошка Химера с аномальным окрасом покорила интернет (фото)
    Двуликая кошка Химера с аномальным окрасом покорила интернет (фото)
    Двуликая кошка Химера с аномальным окрасом покорила интернет (фото)
    instagram.com/gataquimera/

    А пока ученые бьются над загадками природы, интернет-пользователи по всему миру любуются красавицей кошкой. У Химеры не только глаза разного цвета: один — небесно-голубой, второй — золотисто-медный; но еще и необычный окрас — рыже-черно-белая шерсть причудливо переплетается на этом гордом животном.

    У двуликой Химеры есть свой собственный Instagram-аккаунт, на который в настоящее время подписались более 40 тысяч человек, с восторгом следящие за жизнью необычной кошки.

     Читайте также: Ворующий чужие трусы кот едва не стал причиной развода семейной пары
    фотография кот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ