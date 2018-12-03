В Риме установили рождественскую, но не очень праздничную елку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Alessandra Tarantino / AP / East News

В прошлом году дерево засохло еще до Рождества, а в этом у него не досчитались части веток

На площади Венеции в центре Рима установили традиционную рождественскую ель. Но выглядит дерево совсем не празднично: из-за транспортировки из провинции Варезе, где была срублена ель, она потеряла несколько мощных веток.

Однако это не остановило городскую администрацию, и сейчас рабочие занимаются установкой елки, отпиливая другие ветки, чтобы как-то исправить положение. Однако дерево все равно выглядит очень потрепанно: у него практически нет середины, а у основания ветви очень тонкие. Итальянские журналисты дали дерево прозвище «обрубок».

От скандала мэрию Рима спасло то, что все расходы взяла на себя частная компания по установке наружной рекламы и международный онлайн-кинотеатр.

Елка будет готова к 8 декабря. Ее украсят 60 тысяч энергосберегающих лампочек и 500 цветных шаров.