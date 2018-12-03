  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    В Риме установили рождественскую, но не очень праздничную елку

    • Розсилка
    В Риме установили рождественскую, но не очень праздничную елку
    Alessandra Tarantino / AP / East News

    В прошлом году дерево засохло еще до Рождества, а в этом у него не досчитались части веток

    На площади Венеции в центре Рима установили традиционную рождественскую ель. Но выглядит дерево совсем не празднично: из-за транспортировки из провинции Варезе, где была срублена ель, она потеряла несколько мощных веток.

    Однако это не остановило городскую администрацию, и сейчас рабочие занимаются установкой елки, отпиливая другие ветки, чтобы как-то исправить положение. Однако дерево все равно выглядит очень потрепанно: у него практически нет середины, а у основания ветви очень тонкие. Итальянские журналисты дали дерево прозвище «обрубок».

    От скандала мэрию Рима спасло то, что все расходы взяла на себя частная компания по установке наружной рекламы и международный онлайн-кинотеатр.

    Елка будет готова к 8 декабря. Ее украсят 60 тысяч энергосберегающих лампочек и 500 цветных шаров.

     

    Новый год Рождество праздник Италия компания
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ