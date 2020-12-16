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    Жизнь

    104-летний семейный врач за 40 лет стал отцом девяти тысяч детей

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    104-летний пионером в области искусственного оплодотворения Филипп Певен - 104-летний семейный врач за 40 лет стал отцом девяти тысяч детей
    104-летний пионером в области искусственного оплодотворения Филипп Певен
    Фото: Jaime Hall/Swns

    Певен назвал себя пионером в области искусственного оплодотворения

    Врач из американского города Детройт, штат Мичиган, десятки лет оплодотворял пациенток и в результате стал отцом около девяти тысяч детей. Об этом сообщает газета The Sun.

    104-летний Филипп Певен 40 лет проработал семейным доктором. Оказалось, он регулярно выступал в роли донора спермы для клиенток, желающих забеременеть. В прошлом году одна из его биологических дочерей Джейми Холл решила найти своего кровного отца и прошла ДНК-тест. В результате она узнала, что ее биологическим родителем был Певен.

    Благодаря сайту биотехнологической компании 23andMe она нашла своих кровных братьев и сестер. «Все мы родились в одной больнице, а Певен указан в наших свидетельствах о рождении как акушер и гинеколог, а не отец», — подчеркнула 61-летняя Холл из города Траверс-Сити, штат Мичиган.

    Она начала связываться со всеми потенциальными родственниками, которых находила на сайте. В январе 2020 года Холл скооперировалась со сводной сестрой и решила встретиться с Певеном. Вышедший на пенсию доктор объяснил, что он действительно использовал свои материалы, чтобы оплодотворять клиенток. Иногда в качестве доноров выступали его коллеги, уточнил он.

    Певен назвал себя пионером в области искусственного оплодотворения. По его словам, он был донором спермы с 1947 года после проведенного в Чикаго исследования.

    В те годы бывший врач не мог предположить, что однажды родство между людьми можно будет легко определить с помощью ДНК-тестирования. «Он сказал: "Я никогда не думал, что такое станет возможно. Это же настоящая сказка, так ведь?"», — пересказывает Холл.

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    Теги: образ жизни дети новости медицины
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