Кейт Миддлтон впервые вышла на красную дорожку вместе с мужем и тремя детьми

Читатели издания восхитились фотографиями в комментариях под ними

Герцогиня Кембриджская Кэтрин впервые появилась на красной дорожке вместе с семьей и порадовала поклонников своим внешним видом. Снимки публикует Daily Mail.

38-летняя Миддлтон посетила спектакль в театре Palladium в Лондоне с мужем принцем Уильямом и тремя детьми: Джорджем, Луи и Шарлоттой. Согласно материалу, на сцене представили благотворительный спектакль Pantoland, посвященный медицинским работникам и всем британцам, которые работали во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что семья впервые появилась на мероприятии в полном составе после рождения младшего сына Джорджа.

Читатели издания восхитились фотографиями в комментариях под ними. «Прекрасная семья», «Шарлотта очень милая!», «У Уильяма и Кейт очень красивые дети!», «Обожаю королевскую семью», «Кейт выглядит бесподобно, ее наряды каждый раз на высоте», — высказывались пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.