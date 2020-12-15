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    Шоу-биз

    Lil Pump впервые показал сына и пожаловался, что ему не дают видеть ребенка

    • Розсилка
    20-летний рэпер Lil Pump - Lil Pump впервые показал сына и пожаловался, что ему не дают видеть ребенка
    20-летний рэпер Lil Pump
    instagram.com/lilpump/

    Ранее артист уже вбрасывал в Сеть фото с маленькой девочкой

    20-летний рэпер Lil Pump, который, кажется, навсегда останется в умах людей 16-летним гучи-гэнгером, удивил фанатов постом, в котором познакомил аудиторию якобы со своим сыном. Молодой «папаша» выложил фото с малышом, а в подписи рассказал о том, что мать ребенка не дает ему видеться с ним.

    instagram.com/lilpump/
    instagram.com/lilpump/

    Комментаторы сразу же разделились на два лагеря: одни сочувствуют Пампу и его личным проблемам, а другие — обвиняют в хайпе и лжи. Во-первых, Lil Pump уже однажды вбрасывал в Сеть фото с маленькой девочкой, которую тут же окрестили его дочерью без всяких доказательств. Во-вторых, очень уж парень не похож на артиста внешне. Впрочем, учитывая имидж Газзи Гарсии (настоящее имя рэпера), вполне может оказаться, что у него не один ребенок.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес
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