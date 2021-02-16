120-килограммовая сладкоежка похудела более чем в два раза и показала результат (фото)

Каждое воскресенье девушка стала готовить себе меню на неделю, поставив ограничение всего в 50 австралийских долларов

Виктория Боуэн из Редклиффа, Австралия, называла себя шокоголиком. Прозвище говорит само за себя — каждый день она съедала по огромной плитке шоколада, предназначенной для целой семьи. И это была далеко не единственная ужасная пищевая привычка.

После беременности девушка питалась исключительно высококалорийной пищей. Вместе с отсутствием регулярных физических нагрузок ее вес вскоре достиг своего пика — 120 килограммов.

Большую часть веса я набрала в десять последних недель беременности, но потом он продолжал расти. Каждую ночь, когда мне было грустно, я брала плитку шоколада и съедала ее полностью. Мы ели много еды навынос, но я оправдывалась тем, что я сильно устаю, ухаживая за мальчиками. Я знала, что у меня избыточный вес, но я даже не осознавала, насколько большим он стал.

Ужасающая отметка на весах быстро отрезвила австралийку. Она осознала, что не в состоянии активно проводить время со своей семьей, даже пикник в парке был для нее испытанием. Тогда девушка твердо решила похудеть и начала с избавления от сладкого.

Шеннон бегал с ними по детской площадке, а я просто сидела на пледе для пикника. Я просто физически не могла играть так, как это делал он. Я помню, как размышляла о том, что упускаю большую часть своей жизни и жизни моих детей. Мне нужна была его помощь, чтобы подняться с земли, потому что мои колени не выдерживали этого веса. На следующий день я начала свой путь похудения

Каждое воскресенье девушка стала готовить себе меню на неделю, поставив ограничение всего в 50 австралийских долларов. Как говорит Виктория, это ограничение помогает ей воздерживаться от вредной пищи. С тех пор от сладостей и фастфуда в рационе девушки не осталось и следа. Их заменили овсянка с клубникой на завтрак, тако с рисом и салатом на обед и пита с говядиной на ужин. Перекусы тоже продуманы: вместо батончиков — фрукты, протеиновый коктейль и овощные чипсы.

Также в жизни Виктории впервые с начала беременности появился спорт. Программу тренировок ей составили специалисты. Все эти решения помогли девушке добиться удивительных результатов. За пару лет ей удалось похудеть почти на 50 килограммов, теперь она весит 73 килограмма. Но на этом результате австралийка не останавливается. Она продолжает каждый день гулять с сыновьями и даже часто берет их с собой в тренажерный зал, пишет Daily Mail.

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