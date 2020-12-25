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    Жизнь

    15 лучших рождественских фильмов всех времен

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    15 лучших рождественских фильмов всех времен

    Собрали для вас фильмы, которые проникнуты духом Рождества

    Неважно, ищете ли вы уютное шаблонное кино, рождественскую классику или что-то новое: мы собрали лучшие рождественские фильмы, которые стоит посмотреть на этих праздниках.

    15. «Олененок Рудольф»

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    Взрослым в наши непростые времена приходится несладко, и, кажется, этот легендарный мультфильм — та самая история, которой всем нам не хватает. Несомненно, в мультике поднимается и тема социальной справедливости, однако в основе истории Рудольфа и его подкованных в стоматологии друзей лежит мудрость, проверенная временем: если ты не такой как все, тебе нечего стыдиться. Любите себя такими, как есть.

    14. «Рождество Чарли Брауна»

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    Надеемся, вы не станете спорить, что имя Чарли Брауна давно стало нарицательным. Рождественские праздники не наступают по‑настоящему, пока в ближайшем «Старбаксе» не начнут крутить тему из «Мелочи пузатой». Впав в сезонную депрессию (и его легко понять), Чарли Браун пытается поставить рождественскую пьесу, пока Линус не напоминает ему, в чем состоит истинное значение Рождества.

    13. «Эльф»

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    В этом абсурдном (и на удивление милом) фэнтези о рыбе без воды Уилл Феррелл играет дурачка-сироту, выращенного Сантой и его эльфами на Северном полюсе, который отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего биологического отца — циничного книгоиздателя в исполнении Джеймса Каана.

    12. «Квартира»

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    Одинокий мужчина (Джек Леммон) позволяет женатым коллегам пользоваться своей квартирой для интрижек на стороне, пока не влюбляется в любовницу босса (Ширли Маклейн). Комедия Билли Уайлдера 1960 года с полным основанием взяла «Оскар» за лучший фильм — это одна из лучших американских картин всех времен. Учитывая, что ее сюжет об одиночестве и любви разворачивается вокруг 25 декабря, это, в свою очередь, делает ее также и одним из величайших рождественских фильмов.

    11. «Кошмар перед Рождеством»

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    Вечный вопрос: считать ли «Кошмар перед Рождеством» за хэллоуинское или рождественское кино? Принимая во внимание нашу сегодняшнюю миссию, мы предпочитаем ответить: «За рождественское». Конек Тима Бертона — искусная работа над всевозможными жуткими визуальными примочками в одному ему присущей манере. Мы не против появления скелетообразного Санты на Рождество, если он будет таким же милашкой, как в «Кошмаре».

    10. «Скрудж»

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    Этот великолепный фильм 1951 года, по‑прежнему остающийся лучшей адаптацией легендарной повести Диккенса, рассказывает отлично знакомую всем нам историю о мытарствах злобного скряги Эбенезера Скруджа (Аластер Сим), которому являются три Святочных духа — прошлых лет, а также нынешних и будущих святок.

    9. «Рождественская сказка Маппетов»

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    Джим Хенсон (прим. пер.: американский кукольник, создатель телепрограммы «Маппет-шоу») умер, когда «Рождественская сказка Маппетов», вышедшая в 1992 году, находилась на стадии предпроизводства, однако дух его живет в этой музыкальной адаптации Диккенса, которая благодаря безупречному сочетанию шутовства и сердечности, безусловно, является недооцененным триумфом. 

    8. «Плохой Санта»

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    В этой ужасно смешной черной комедии от режиссера Терри Цвигоффа Билли Боб Торнтон, изобразивший грабителя, устроившегося в торговый центр на должность Санты, окрашивает рождественские праздники в девиантные цвета.

    7. «Чудо на 34-й улице»

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    Вы не прогадаете, решив посмотреть это бессмертное рождественское кино о мужчине, утверждающим, будто он настоящий Санта-Клаус (оригинал, конечно, превосходен, но и ремейк 1994 года с Ричардом Аттенборо и Марой Уилсон тоже вполне неплох).

    6. «Новая рождественская сказка»

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    Сатирически обыгрывая Диккенса в забавной осовремененной адаптации Ричарда Доннера, Билл Мюррей исполняет роль заносчивого и эгоистичного телемагната, планирующего поставить пьесу по «Рождественской песни в прозе», который неожиданно для себя становится героем сумасбродной версии этой самой повести.

    5. «Один дома»

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    В этой бессмертной детской приключенческой комедии от режиссера Криса Коламбуса и сценариста Джона Хьюза Маколей Калкин, забытый дома улетевшей на рождественские каникулы семьей, вынужден сражаться с парой грабителей-тугодумов (Джо Пеши и Дэниел Стерн).

    4. «Светлое Рождество»

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    Этот мюзикл 1954 года, где звучит новая версия песни, у которой фильм позаимствовал название (и которую знаменитый Бинг Кросби впервые исполнил в «Праздничной гостинице»), повествует об эстрадных артистах (Кросби и Дэнни Кей), объединившихся с сестрами-артистками (Розмари Клуни и Вера-Эллен), чтобы помочь своему бывшему командиру сохранить открытую им в Вермонте гостиницу.

    3. «Рождественская история»

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    Спустя девять лет после «Черного Рождества» режиссер Боб Кларк создал еще один культовый рождественский фильм, хоть и совсем не похожий на предыдущий. Это любимая зрителями ностальгическая сага о девятилетнем Ральфи Паркере (Питер Биллингсли), который больше всего на свете мечтает получить на Рождество пневматическую винтовку. Если у вас есть кабельные каналы, вы сможете посмотреть этот фильм 25 декабря, когда они, несомненно, будут крутить «Рождественскую историю» нон-стоп.

    2. «Рождественские каникулы»

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    Редко случается, чтобы третий фильм серии ни в чем не уступал двум предыдущим, но таков случай этого триквела, в котором Кларк (Чеви Чейз), Эллен (Беверли Д’Анжело), Одри (Джульетт Льюис) и Расти Гризволд (Джонни Галэки), претерпевая множество мелких неприятностей, отмечают Рождество всей своей большой семьей.

    1. «Эта прекрасная жизнь»

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    Мало какой фильм проникнут духом Рождества больше этой фэнтези-ленты Фрэнка Капры, вышедшей в 1946 году. В фильме находящемуся на грани самоубийства Джорджу Бэйли (Джимми Стюарт) является ангел, помогающий ему увидеть, как на самом деле важна его жизнь.
    Теги: кино Рождество
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