38-летняя Пэрис Хилтон считает себя слишком молодой для материнства: «Я сама еще ребенок»



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Пэрис Хилтон

Светская львица сделала неожиданное заявление

38-летняя Пэрис Хилтон ведет праздный образ жизни, полный вечеринок, и не спешит обзаводиться мужем и детьми. Недавно журналист издания Us Weekly поинтересовался у звезды, мечтает ли она о такой же большой семье, как у ее лучшей подруги Ким Кардашьян, – на этот вопрос Хилтон, не мешкая, дала однозначный ответ.

Ей это нравится. Сейчас она вместе с семьей находится в отпуске и наслаждается семейной жизнью. Я даже представить себе не могу, что у меня так же, как у Ким, будет четверо детей. Я все еще чувствую себя ребенком», – призналась Пэрис.

К слову, абсолютная неготовность Хилтон к материнству не мешает ей уже много лет близко общаться с Ким Кардашьян. Пэрис и Ким много времени проводят вместе: Хилтон является желанной гостьей на всех семейных вечеринках клана Кардашьян-Дженнер.