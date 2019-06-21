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    Жизнь

    38-летняя Пэрис Хилтон считает себя слишком молодой для материнства: «Я сама еще ребенок»

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    <div class="sel_item">Пэрис Хилтон&nbsp;</div> - 38-летняя Пэрис Хилтон считает себя слишком молодой для материнства: «Я сама еще ребенок»
    Пэрис Хилтон 

    Светская львица сделала неожиданное заявление

    38-летняя Пэрис Хилтон ведет праздный образ жизни, полный вечеринок, и не спешит обзаводиться мужем и детьми. Недавно журналист издания Us Weekly поинтересовался у звезды, мечтает ли она о такой же большой семье, как у ее лучшей подруги Ким Кардашьян, – на этот вопрос Хилтон, не мешкая, дала однозначный ответ.

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    38-летняя Пэрис Хилтон считает себя слишком молодой для материнства: «Я сама еще ребенок»
    38-летняя Пэрис Хилтон считает себя слишком молодой для материнства: «Я сама еще ребенок»
    38-летняя Пэрис Хилтон считает себя слишком молодой для материнства: «Я сама еще ребенок»
    38-летняя Пэрис Хилтон считает себя слишком молодой для материнства: «Я сама еще ребенок»
    38-летняя Пэрис Хилтон считает себя слишком молодой для материнства: «Я сама еще ребенок»
    38-летняя Пэрис Хилтон считает себя слишком молодой для материнства: «Я сама еще ребенок»
    38-летняя Пэрис Хилтон считает себя слишком молодой для материнства: «Я сама еще ребенок»
    38-летняя Пэрис Хилтон считает себя слишком молодой для материнства: «Я сама еще ребенок»
    38-летняя Пэрис Хилтон считает себя слишком молодой для материнства: «Я сама еще ребенок»

    Ей это нравится. Сейчас она вместе с семьей находится в отпуске и наслаждается семейной жизнью. Я даже представить себе не могу, что у меня так же, как у Ким, будет четверо детей. Я все еще чувствую себя ребенком», – призналась Пэрис.

    К слову, абсолютная неготовность Хилтон к материнству не мешает ей уже много лет близко общаться с Ким Кардашьян. Пэрис и Ким много времени проводят вместе: Хилтон является желанной гостьей на всех семейных вечеринках клана Кардашьян-Дженнер.

     

    образ жизни Пэрис Хилтон
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