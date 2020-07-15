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    Жизнь

    50-летняя и голая Наоми Кэмпбелл в шляпе вызвала бурные эмоции фанатов (видео)

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    <p>50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл &nbsp;стала звездой новой провокационной съемки</p> <div></div> - 50-летняя и голая Наоми Кэмпбелл в шляпе вызвала бурные эмоции фанатов (видео)

    50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл  стала звездой новой провокационной съемки

    Британская модель чувственно меняла позы, прикрывая обнаженную грудь

    Темнокожая красотка Наоми Кэмпбелл снялась топлес. Звезда глянца игриво и сексуально позировала на камеру, демонстрируя не только макияж, но и соблазнительные изгибы своего идеального тела без грамма лишнего веса.

    «У меня очень непритязательный вкус — достаточно самого лучшего», — гласит подпись к видео. Цитата принадлежит английскому писателю Оскару Уайльду. В съемке с Наоми для косметического бренда Pat McGrath Labs эти слова заиграли новыми красками. Из одежды на модели была лишь черная широкополая шляпа и длинные шелковые перчатки. Звезда подиумов ловко меняла положение рук, пряча упругую грудь от взглядов поклонников.

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