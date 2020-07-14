Сексуальное тело в кружевном белье. Злата Огневич радует поклонников пикантными фото



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Популярная украинская певица Злата Огневич instagram.com/zlata.ognevich/

Певица поразмышляла о своей женской силе

Популярная украинская певица Злата Огневич порадовала фанов довольно откровенным фото. В своем Инстаграме звезда опубликовала фото, на котором предстала в соблазнительном образе.

На снимке исполнительница позирует в белом кружевном нижнем белье, демонстрируя свою стройную фигуру.

Под фото певица поразмышляла о своей женской силе, отметив что необходимо принимать себя таким, каким ты есть.

«Моя женская сила в том, что я принимаю себя и понимаю, что такое любовь и уважение. Нельзя быть немножко добрым, а немножко - плохим. Все мы - такие как есть и это прекрасно! У всех своя красота и особая магия», - отметила Злата.

Поклонники оценили снимок звезды, отметив ее нежность и красоту.

«Сколько нежности и красоты в одном фото», «Роскошная», «Очень красиво! Волшебно!», «Какая же хорошая», - пишут поклонники певицы.