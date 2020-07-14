Сексуальное тело в кружевном белье. Злата Огневич радует поклонников пикантными фото
Певица поразмышляла о своей женской силе
Популярная украинская певица Злата Огневич порадовала фанов довольно откровенным фото. В своем Инстаграме звезда опубликовала фото, на котором предстала в соблазнительном образе.
На снимке исполнительница позирует в белом кружевном нижнем белье, демонстрируя свою стройную фигуру.
Под фото певица поразмышляла о своей женской силе, отметив что необходимо принимать себя таким, каким ты есть.
«Моя женская сила в том, что я принимаю себя и понимаю, что такое любовь и уважение. Нельзя быть немножко добрым, а немножко - плохим. Все мы - такие как есть и это прекрасно! У всех своя красота и особая магия», - отметила Злата.
Поклонники оценили снимок звезды, отметив ее нежность и красоту.
«Сколько нежности и красоты в одном фото», «Роскошная», «Очень красиво! Волшебно!», «Какая же хорошая», - пишут поклонники певицы.